Война в Украине: первые потери европейской экономики

За две недели до российского вторжения в Украину ЕС прогнозировал 4-процентный экономический рост в текущем году с инфляцией на уровне 3,5%. Через три месяца, в середине мая, власти Большой Европы пересмотрели цифры: ожидания по росту экономики снижены до 2,7%, а прогноз по инфляции, напротив, резко увеличен: в текущем году она составит без малого 7%. Программа "Реальная экономика" поговорила об этом с предпринимателями в Германии, где ожидаемый рост - один из самых низких в Европе, а также с ведущим экспертом из Бельгии.

К чему привела война

Украина и Россия производят почти треть мирового объема пшеницы и ячменя и являются крупными экспортерами металла и комплектующих (только кабеля в 2021 году ЕС купил в Украине на 760 миллионов евро). Экономика ощущает последствия вторжения: цены на энергоносители подскочили, стимулировав скачок инфляции до рекордного уровня.

Нарушены устоявшиеся цепочки поставок, выросла стоимость многих видов сырья. Это заметно для бизнес- сообщества Германии. Промышленная экосистема страны тесно увязана с партнерами из других стран, включая Украину.

Немецкая группа Rocket Factory Augsburg (RFA) планировала в следующем году совершить первый запуск своей ракеты-носителя для вывода микроспутников. Сегодня она наблюдает сбой в логистической цепочке, он возник с началом войны в Украине.

Йорн Шпурманн, генеральный директор RFA, рассказывает: "Наши поставщики испытывают трудности с получением некоторых наименований. Мы видим, что логистика дорожает - к примеру, из-за нехватки контейнеров, надеюсь, временной. Как и все, мы наблюдаем рост цен на энергоносители – мы опять же надеемся, что это временный фактор".

Команда готова проявить максимальную изобретательность и гибкость. Например, подобрать комплектующие из других отраслей, поясняет Шпурманн: "Сегодня поставщики предлагают более высокие цены и более длительные сроки. Поэтому мы должны найти альтернативу, она существует всегда. У нас нет каких-то уникальных источников комплектующих, так что с нашей стороны нужно больше гибкости для управления логистической цепочкой.

Кризис ... и снова кризис?

От сбоев пострадал не только аэрокосмический сектор. Долгожданное восстановление экономики после пандемии находится под угрозой. Наш канал поговорил об этом с Марией Демерцис, заместителем директора брюссельского аналитического института BRUEGEL.

Euronews: "Война в Украине кардинально изменила экономические перспективы для Европы или скорее акцентировала уже существовавшие проблемы?"

Мария Демерцис, Вruegel: "Я думаю, что, скорее последнее. Мы видим, как гипертрофирована инфляция. Причина - прежде всего в том, что энергоносители поступают к нам из России. В этом плане Европа оказалась под гораздо большим давлением, чем США, так как мы зависим от России сильнее других. Конечно, в целом все зависит от исхода войны, от того, как быстро мы в Европе найдем альтернативы. Очевидно, что в одночасье этого не сделать. Что касается перспектив роста, на выходе из пандемии (а экономика из нее точно выходит!) у нас - огромное ускорение темпов роста. Сейчас обороты замедлились, но фундаментальных изменений мы не наблюдаем".

Euronews: "Стоимость жизни, продуктов питания растет. Нам нужно готовиться к тому, что так будет и дальше?"

"Нас, на мой взгляд, определенно ждет еще один год аномальной инфляции". Мария Демерцис, институт Вruegel.

Мария Демерцис, Вruegel: "Нас, на мой взгляд, определенно ждет еще один год аномальной инфляции. Мы наблюдаем здесь, в Бельгии, где я живу, двукратное повышение цен на муку. Это, конечно, существенно сказывается и на стоимости хлеба. Мы с вами еще почувствуем последствия, когда будем заправлять автомобили и закупать продукты на неделю. Скажу больше: ситуация может и дальше ухудшаться прежде, чем начнется улучшение".

Euronews : "Насколько вас беспокоит здоровье европейской экономики сегодня?№

Мария Демерцис, Вruegel: "Считаю, что европейская экономика пережила пандемию достаточно хорошо. Сегодня кризис имеет совершенно иную природу, он повлияет на то, как мы будем сотрудничать на глобальном уровне - и это тоже приведет к определенным последствиям. Я думаю, что европейская экономика - в достаточно хорошей форме, чтобы справиться с нынешним кризисом. Как мы преодолеем ситуацию, во много будет зависеть от хода войны".