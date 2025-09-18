Индонезия. Украинец приговорен к пожизненному заключению за производство запрещенных наркотиков

РЕКЛАМА

Украинец, арестованный в Таиланде и экстрадированный в Индонезию после семи месяцев в бегах, в четверг был признан виновным в производстве запрещённых веществ на индонезийском туристическом острове Бали и приговорён к пожизненному заключению.

40-летний Роман Назаренко стал подозреваемым после того, как полиция провела обыск на вилле на Бали в мае 2024 года и обнаружила в подвале лабораторию по выращиванию марихуаны и производству прекурсора синтетического наркотика экстази. Будучи в розыске Интерпола, мужчина был арестован в декабре в международном аэропорту Бангкока при попытке бегства в Дубай.

Назаренко, который во время судебного разбирательства утверждал, что его обманом втянули в наркоторговлю, но который, по словам прокуроров, был одним из организаторов, молча сидел, пока коллегия из трёх судей окружного суда Денпасара выносила приговор.

"Нет никаких оснований прощать или оправдывать подсудимого, он заслуживает наказания, соразмерного его поступку, — заявила председательствующая судья Эни Мартинингрум. — Его преступление может нанести ущерб психическому здоровью молодого поколения".

Гражданин Украины Роман Назаренко присутствует на слушаниях в окружном суде в Денпасаре, 18 сентября 2025 года AP Photo

Россиянин Олег Ткачук, которого прокуроры назвали главным организатором наркогруппировки, остается на свободе.

В январе тот же суд приговорил двух украинских братьев Воловод Ивана и Никиту Воловода, и россиянина Константина Крутца, к 20 годам лишения свободы каждого.

Они были арестованы во время обыска на вилле. Братья Воловод обвинялись в изготовлении наркотиков, а Крутц - в их сбыте.

Братья Воловод признались на суде, что Ткачук заплатил им 30 000 долларов (25 467 евро) в сентябре 2023 года за установку на вилле оборудования для производства гидропонной марихуаны и мефедрона, который используется для изготовления таблеток экстази.

Ткачук также заплатил им 3 000 долларов (2 546 евро) за 10 килограммов сушеной марихуаны и 10 000 долларов (8 489 евро) за 1 килограмм мефедрона, который они производили для продажи пользователям через курьеров и службы доставки.

Все транзакции осуществлялись через приложение для обмена сообщениями Telegram, а оплата производилась с помощью криптовалюты.

Прокуроры заявили, что Назаренко вербовал остальных для Ткачука, поставлял оборудование, привозил из-за границы семена марихуаны и курировал работу нарколаборатории.

Назаренко раскаивался в содеянном и утверждал, что Ткачук обманом заставил его предоставить необходимое оборудование и, что он понятия не имел, как работает лаборатория.

Таблетки экстази в чикагском международном аэропорту О'Хара, 23 февраля 2024 года AP Photo

Бали давно пользуется популярностью у россиян и украинцев, но после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году он стал центром притяжения для тысяч людей из обеих стран, стремящихся избежать войны.

По данным правительства, число российских туристов, посетивших этот идиллический остров Юго-Восточной Азии в 2022 году, составило 57 860 человек. С каждым годом эта цифра значительно росла, достигнув 180 215 к концу 2024 года.

Несмотря на то, что их родные страны находятся в состоянии войны, россияне и украинцы сотрудничали в преступных группировках на самом популярном курортном острове Индонезии, заявил Мартинус Хуком, глава Национального агентства по борьбе с наркотиками Индонезии.

"Это совершенно уникальное явление, — сказал Хуком. — Две страны находятся в состоянии войны, но здесь, на Бали, их граждане — сообщники в преступной группировке, занимающейся незаконным оборотом наркотиков".