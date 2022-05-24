Урсула фон дер Ляйен: "Происходящее ускорит переход к зелёной экономике"Комментарии
Два года пандемии и вторжение России в Украину нажали на тормоз глобализации, считают собравшиеся в Давосе эксперты. Председатель Еврокомиссии хотела бы смотреть на ситуацию позитивно и надеется, что разработанные ЕС санкции в отношении российских нефти и газа ускорят переход европейской экономики на "зелёные" рельсы.
В эксклюзивном интервью Euronews Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет ограничений будет принят в ближайшие дни, несмотря на сопротивление Венгрии, Словакии и Чехии.
Фон дер Ляйен также обвинила Россию в том, что та использует поставки продовольствия в качестве оружия c глобальными последствиями, действуя так же, как и в энергетическом секторе. На вопрос корреспондента Euronews, следует ли вести с Москвой диалог по Чёрному морю, глава Еврокомиссии ответила:
На прошлой неделе Брюссель пообещал открыть "маршруты солидарности" с Украиной - альтернативные логистические пути, чтобы помочь стране экспортировать зерно. Министры сельского хозяйства стран ЕС встретились во вторник, чтобы дать старт проекту.