Два года пандемии и вторжение России в Украину нажали на тормоз глобализации, считают собравшиеся в Давосе эксперты. Председатель Еврокомиссии хотела бы смотреть на ситуацию позитивно и надеется, что разработанные ЕС санкции в отношении российских нефти и газа ускорят переход европейской экономики на "зелёные" рельсы.

В эксклюзивном интервью Euronews Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет ограничений будет принят в ближайшие дни, несмотря на сопротивление Венгрии, Словакии и Чехии.

Речь идёт об инвестиционном пакете в размере 300 миллиардов евро. 95 % пойдёт на возобновляемые источники энергии, поэтому, как ни парадоксально, но война в Украине и в целом поведение России, наше желание избавиться от зависимости от ископаемого топлива ускоряют европейскую "зелёную сделку". Хорошо, что мы заключили это соглашение, теперь нам следует ускорять и ускорять его выполнение и масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии Урсула фон дер Ляйен Председатель Еврокомиссии

Фон дер Ляйен также обвинила Россию в том, что та использует поставки продовольствия в качестве оружия c глобальными последствиями, действуя так же, как и в энергетическом секторе. На вопрос корреспондента Euronews, следует ли вести с Москвой диалог по Чёрному морю, глава Еврокомиссии ответила:

Россия уже несёт ответственность за войну и этот продовольственный кризис. Теперь она сознательно блокирует Чёрное море, неся ответственность за голод миллионов людей Урсула фон дер Ляйен Председатель Еврокомиссии

На прошлой неделе Брюссель пообещал открыть "маршруты солидарности" с Украиной - альтернативные логистические пути, чтобы помочь стране экспортировать зерно. Министры сельского хозяйства стран ЕС встретились во вторник, чтобы дать старт проекту.