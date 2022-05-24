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мир

Урсула фон дер Ляйен: "Происходящее ускорит переход к зелёной экономике"

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Урсула фон дер Ляйен даёт интервью в Давосе, 24 мая 2022 г.
Урсула фон дер Ляйен даёт интервью в Давосе, 24 мая 2022 г.   -   Авторское право  Еuronews

Два года пандемии и вторжение России в Украину нажали на тормоз глобализации, считают собравшиеся в Давосе эксперты. Председатель Еврокомиссии хотела бы смотреть на ситуацию позитивно и надеется, что разработанные ЕС санкции в отношении российских нефти и газа ускорят переход европейской экономики на "зелёные" рельсы.

В эксклюзивном интервью Euronews Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет ограничений будет принят в ближайшие дни, несмотря на сопротивление Венгрии, Словакии и Чехии.

Речь идёт об инвестиционном пакете в размере 300 миллиардов евро. 95 % пойдёт на возобновляемые источники энергии, поэтому, как ни парадоксально, но война в Украине и в целом поведение России, наше желание избавиться от зависимости от ископаемого топлива ускоряют европейскую "зелёную сделку". Хорошо, что мы заключили это соглашение, теперь нам следует ускорять и ускорять его выполнение и масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии
Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии

Фон дер Ляйен также обвинила Россию в том, что та использует поставки продовольствия в качестве оружия c глобальными последствиями, действуя так же, как и в энергетическом секторе. На вопрос корреспондента Euronews, следует ли вести с Москвой диалог по Чёрному морю, глава Еврокомиссии ответила:  

Россия уже несёт ответственность за войну и этот продовольственный кризис. Теперь она сознательно блокирует Чёрное море, неся ответственность за голод миллионов людей
Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии

На прошлой неделе Брюссель пообещал открыть "маршруты солидарности" с Украиной - альтернативные логистические пути, чтобы помочь стране экспортировать зерно. Министры сельского хозяйства стран ЕС встретились во вторник, чтобы дать старт проекту.