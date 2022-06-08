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Украина

Бои за Северодонецк не прекращаются

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 Euronews
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Лисичанск расположен рядом с Северодонецком и из-за обстрелов практически опустел
Лисичанск расположен рядом с Северодонецком и из-за обстрелов практически опустел   -   Авторское право  Francisco Seco/Associated Press

Северодонецк остаётся местом самых упорных боёв на востоке Украины. По заявлениям российских войск, столица Луганской области уже почти целиком в их руках. В Киеве опровергают эти утверждения, но признают, что готовы осуществить стратегический отход на укреплённые позиции внутри города.

Из соседнего Лисичанска и окрестных населённых пунктов эвакуировались почти все жители; но некоторые ждали до последнего момента.

В минобороны России на этом фоне говорят о "тяжёлых потерях" ВСУ в районе Святогорска — это в 60 км к западу от Северодонецка. Сейчас российские военные усилия сосредоточены именно в районе Донбасса.

Власти непризнанной ДНР сообщили в среду о сильнейших обстрелах Донецка и прилегающих районов со стороны ВСУ.

Кроме того, в Москве говорят об организации сухопутного пути в Крым по территориям юго-восточной Украины, захваченным в самом начале вторжения. Пока речь идёт о доставке грузов и продовольствия. Пророссийские руководители этих территорий говорят о намерении провести референдумы, подобные крымскому 2014 года. Так, в среду о таких планах заявили в Запорожской области.

В украинском же руководстве уже некоторое время утверждают, что российские войска исчерпали ресурсы для крупных операций, в то время как ВСУ, с помощью западного оружия, имеет шансы переломить ход боевых действий.