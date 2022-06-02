Эстония подключает соседей к системе электронных рецептов

Эстония - пионер в проекте внедрения электронных рецептов. Эта услуга позволяет пациентам получать лекарства в аптеке без бумаги от врача. После внедрения у себя электронных рецептов Таллин предложил запустить проект трансграничного медобслуживания Италии, однако тогда, в 2013, он не был реализован из-за отсутствия финансирования.

Через 4 года эстонское агентство информационных технологий TEHIK в партнерстве с соседней Финляндией и при помощи фондов ЕС разработало первый в истории электронный рецепт для европейцев, уезжающих за границу.

Тынис Яагус, руководитель отдела здравоохранения TEHIK. рассказывает: "Мы запустили трансграничную услугу по взаимному признанию рецептов с Финляндией в январе 2019 года. И вот что это значит на практике: к сегодняшнему дню финны использовали 15 тысяч таких рецептов в Эстонии, а эстонцы - около 5 тысяч в Финляндии".

Электронный рецепт, который постепенно будет распространен на все страны ЕС, обеспечивает пациентам гибкость и непрерывность лечения во время путешествий, командировок, учебы в других странах ЕС. К тому же защищенный гарантиями ЕС сбор медицинских данных помогает оптимизировать национальные и общеевропейские стратегии в сфере охраны общественного здоровья.