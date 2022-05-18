Помочь помогающим: ЕС покроет расходы стран на беженцев

Почти 6 миллионов украинцев с начала войны бежали в соседние стран. Власти на местах, НПО несли и несут огромные расходы, связанные с чрезвычайной гуманитарной ситуацией. На помощь им пришло финансирование из фондов ЕС, но достаточно ли его?

Напомним, что в ЕС пошли на беспрецедентный шаг, предоставив беженцам возможность три года жить и работать на европейской территории. Одновременно власти Евросоюза высвободили в интересах приезжих несколько миллиардов евро, это предназначенные для регионов, но не использованные ими средства. Речь идет о финансах Фонда сплочения, который увязан с двумя другими структурами - Европейским социальным фондом и Фондом помощи обездоленным.

Решением властей на помощь украинцам также выделяются 10 миллиардов из фондов восстановления после пандемии, причем 3,5 миллиарда евро уже пущены в оборот и распределяются между государствами с наибольшим числом беженцев.

Бюджет мирного времени

Средства могут быть потрачены на такие нужды, как аренда жилья для беженцев, доступ к образованию, обеспечение людей продуктами, медпомощью.

Генеральный директор по занятости, социальным вопросам и инклюзии Еврокомиссии Йоост Корте отмечает беспрецедентную гибкость Брюсселя в вопросе поиска и выдачи финансирования. "Семилетний бюджет закладывался в 2021 году и не учитывал сценарий войны, - говорит Корте. - Никто тогда не думал, что она разразится в Европе. Так что, на мой взгляд, вполне справедливо признать бюджет неадаптированным к сложившейся ситуации. Еврокомиссия демонстрирует максимальную гибкость, использует все возможности для маневра в рамках этого финансового плана. Наибольший объем средств сконцентрирован в Фонде сплочения. Мы настоятельно призываем страны-члены использовать неизрасходованные средства, мы упростили процедуру их перераспределения".

Подпитать энергию добра

На улицах Бухареста в Румынии солидарность с Украиной ощутима буквально физически. С начала российского вторжения в страну въехало около 900 тысяч украинцев, почти 40% - дети.

Главный железнодорожный вокзал Бухареста превращен в центр приема людей. Организовать им отдых, проконсультировать о возможностях устройства, накормить и дать самое необходимое - всем этим занимаются НПО.

Алина Дэскэлеску возглавляет ассоциацию "Во имя добра". Она рассказывает: "С самого начала мы предоставляли людям продукты, одежду, обувь, все необходимое для детей. Сейчас мы планируем обратиться за помощью к частным фондам Румынии, а в ближайшем будущем будем пытаться запрашивать европейское финансирование".

Лечение игрой и знаниями

В стенах вокзала действует прекрасно оборудованная игровая. Волонтеры и психологи создают атмосферу из которой дети не хотят уходить. Проект - дело рук румынской организации "Спасите детей". Ее координатор Леонардо Андрееску никогда раньше не сталкивался с кризисом такого масштаба: "Я не думаю, что румынские власти и румынское общество в целом смогут справляться с ситуацией в течение длительного периода, если мы не получим поддержку из-за рубежа", - говорит он.

Марина с семьей приехала в Бухарест из Одессы. Ее детям так понравилась игровая, что женщина решила задержаться здесь: "Мальчики мои не хотели уходить, поэтому мы остались, чтобы подождать, пока дети немного придут в себя морально, наиграются", - говорит она.

Поддержка НПО и государственных ведомств жизненно важна для помощи детям-беженцам. Из общего числа украинцев, прибывших в Румынию, в стране остались 80 тысяч человек, из них - 36 тысяч детей. В румынской начальной школе Анастасия Коновалова, также украинская беженка, организовала 8 классов для приехавших детей. Ее проект поддержало министерство образования Румынии.

Девушка рассказывает: "В наших классах - 264 ребенка, еще 900 в листе ожидания. Все эти дети хотят получать образование на украинском языке. Мы открываем новую школу на следующей неделе, наши учителя работают здесь на добровольных началах вот уже 2 месяца, и мы стали собирать средства на оплату их труда на платформе Go Fund Me".

Последний барьер - язык

По оценкам румынского правительства, с начала войны оно потратило почти 72 миллиона евро на оказание экстренной помощи, но конца конфликту не видно. Приоритетом для местных властей остается обучение приезжающих языку. Министр образования Румынии Сорин Кымпеану рассказывает: "Румынское правительство очень оперативно адаптировало законодательство так, чтобы все дети-беженцы имели те же права, что и румынские дети. Единственный сохраняющийся барьер - это язык. Вот почему мы уделяем столько внимания занятиям с беженцами румынским языком".