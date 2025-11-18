Комиссар ЕС осуждает попытки возродить футбольную Суперлигу

Брюссель в очередной раз резко выступил против попыток возродить европейскую Суперлигу.

"Суперлига была, есть и будет ошибкой. Это не очень хорошая идея", - сказал в эксклюзивном интервью Euronews комиссар ЕС по культуре и спорту Гленн Микаллеф.

Суперлига стала детищем ведущих клубов Англии, Испании и Италии, которые хотели создать собственное соревнование и отделиться от УЕФА, руководящего профессиональным футболом в Европе.

Концепция заключалась в том, чтобы некоторые из самых богатых клубов постоянно участвовали в соревнованиях, якобы позволяя клубам-участникам получать больший доход, как в США.

"В Европе мы верим в открытую конкуренцию", - сказал Микаллеф. "Таким образом, мы также сможем поддержать наши европейские внутренние лиги, чтобы они продолжали быть устойчивыми".

Первоначальное объявление Европейской Суперлиги в 2021 году встретило значительное сопротивление со стороны болельщиков, игроков, менеджеров и футбольных клубов.

Он также столкнулся с противодействием со стороны УЕФА, ФИФА - всемирного руководящего органа футбола - и некоторых национальных правительств. Критики лиги высказывали опасения по поводу потенциальной исключительности и снижения конкурентоспособности.

Но ряд судебных решений, последнее из которых было вынесено в октябре, запретил УЕФА - или кому-либо еще - подавлять лигу. Такой запрет может нарушить определенные правила конкуренции ЕС.

Эти решения дали новый кислород сторонникам лиги, которые продолжают пытаться организовать отдельное соревнование.

Однако спортивный комиссар остается невозмутимым. "Не секрет, что европейский футбол (...) сталкивается с проблемами с точки зрения устойчивого развития. Этому способствуют различные проблемы, включая плотный календарь матчей, а также давление с финансовой стороны".

По словам Микаллефа, ответ должен заключаться в том, чтобы все заинтересованные стороны вместе искали решения.

"Я был шокирован, увидев в последние несколько дней дискуссии о благосостоянии спортсменов, например, без присутствия за столом профсоюза, представляющего спортсменов. Эти обсуждения должны проходить в инклюзивной обстановке с участием всех заинтересованных сторон за столом переговоров".

Растущие проблемы с психическим и физическим здоровьем

Микаллеф также обратил внимание на "тревожную" ситуацию с психическим здоровьем в блоке.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно каждый пятый (20%) молодой человек в ЕС страдает от тревоги, депрессии или других форм расстройства.

Комиссар обвинил в этих психических проблемах низкое качество жизни, исправить которое могло бы расширение доступа к культуре.

Он считает улучшение культурных предложений для молодежи здоровой альтернативой чрезмерному увлечению экранами, "которое, на мой взгляд, напрямую связано с проблемами, которые мы наблюдаем с психическим благополучием, не говоря уже о негативном психологическом, физическом и эмоциональном воздействии, которое оно оказывает на молодое поколение", - сказал Микаллеф.

Кроме того, Микаллеф предостерег от растущей проблемы ожирения, которую он охарактеризовал как "эпидемию".

"В нашем населении почти половина граждан не занимается физической активностью, не уделяя ей и часа в неделю", - сказал он.

"И это связано с огромной проблемой, которую мы имеем с точки зрения неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые проблемы, диабет, и расходов на здравоохранение, которые мы видим стремительно растущими".

Он добавил, что в этом смысле спорт может быть "бесплатным лекарством".

Первые в истории стратегические рамки ЕС по культуре

Кроме того, Микаллеф, в чей портфель входит и культура, рассказал о "Культурном компасе для Европы" - новой системе, с помощью которой ЕС впервые применит комплексный подход к культуре.

Разработанный Микаллефом и принятый Комиссией в среду, он представляет собой не имеющий обязательной юридической силы механизм, обеспечивающий "долгосрочное видение того, чего мы хотим достичь в секторе культуры", - сказал Микаллеф.

Одним из обязательств "Компаса" является периодическая публикация "Доклада о состоянии культуры в ЕС", призванного укрепить свободу творчества.

В нем также выдвигаются предложения по улучшению условий труда почти 8 миллионов человек, занятых на предприятиях культуры и творчества в ЕС, что составляет около 4% трудоспособного населения ЕС.

"Половина людей, работающих в этом секторе, говорят, что сталкиваются с плохими условиями труда. Если мы и дальше будем допускать подобное, культурному сектору будет очень сложно привлекать и удерживать таланты", - объясняет еврокомиссар.

Ожидается, что "Культурный компас" будет утвержден всеми тремя институтами ЕС в 2026 году.