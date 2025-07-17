Еврокомиссия предлагает выделить Украине 100 миллиардов евро

РЕКЛАМА

Европейский союз намерен потратить 200 миллиардов евро на помощь развитию и поддержку соседних стран. Сумма представлена в статье бюджета ЕС, которая называется "внешние действия". Финансовый план рассчитан на период с 2028 по 2034 год.

"Мы вступили в эпоху растущих вызовов - от климатической нестабильности и глобального миграционного давления до обострения конкуренции за важнейшие сырьевые ресурсы, глобальное влияние и доступ к рынкам", - заявил Юзеф Сикела, еврокомиссар по международному партнерству.

Общий бюджетный план ЕС, с которым общественность ознакомила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен , составляет почти два триллиона евро.

Брюссель предлагает потратить 25 миллиардов евро на гуманитарную помощь, и 42,6 миллиарда евро на расширение и политику соседства ЕС, что в сегодняшней геополитической ситуации особенно важно. Финансирование увеличено на 37%, что должно помочь странам-кандидатам ускорить реформы.

"Переговоры о вступлении в ЕС с Черногорией, Албанией, Молдавией и Украиной никогда не продвигались быстрее", - заявила Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения.

Отдельный пакет в размере 100 миллиардов евро планируется выделить на реформы и восстановление Украины.

Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения: "Тот, кто думал, что европейская поддержка со временем ослабнет, ошибался. Время действительно не на стороне России".

42 миллиарда евро пойдут в Средиземноморский регион. Часть из них - на на поддержку миграционной политики ЕС. Речь идет о партнерстве с третьими странами в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

"Мы увеличим инвестиции в безопасность и надежные границы, чтобы эффективнее бороться с контрабандистами и нелегальной миграцией", - сказала Дубравка Шуйца, добавив, что ЕС намерен развивать легальные пути миграции.

Пакт ЕС о миграции и убежище, принятый в 2024 году, предусматривает "партнерство талантов" с Египтом, Тунисом и Марокко для содействия легальной миграции.