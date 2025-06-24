Беспилотники, заборы и блокпосты: как Гаага усилила безопасность в связи с саммитом НАТО

РЕКЛАМА

Саммит НАТО в Гааге (Нидерланды), проходящий во вторник и среду, собирает десятки глав государств и правительств на одну из самых значительных встреч альянса за последние годы.

Лидеры обсудят самые разные темы - от новой политики НАТО до различных кризисов, таких как ирано-израильский конфликт, войны в Газе и на Украине, а также повышение расходов на оборону, которого требует президент США Дональд Трамп.

Как и в случае с любым другим важным событием, будут принимаются строгие меры безопасности. В городе развернута масштабная военная и полицейская операция под названием Orange Shield.

Euronews проанализировал, как саммит планирует обеспечить безопасность своих участников.

Полиция и военные

Около 27 000 полицейских и около 10 000 военных, включая 5000 солдат королевской жандармерии, были направлены в политическую столицу Нидерландов на время проведения саммита для обеспечения безопасности и охраны порядка.

Вокруг территории Всемирного форума, где будет проходить саммит, возведено около 5 км ограждений. Полностью запрещены полеты в радиусе 16 километров от Гааги, а также ограничено судоходство.

Кроме того, по всей территории Нидерландов установлена зенитная артиллерия. В самой Гааге её можно найти на парковках, а также в дюнах вокруг пляжа.

Патрули безопасности по периметру места проведения предстоящего саммита НАТО в Гааге / Нидерланды, понедельник, 23 июня 2025 года. Markus Schreiber/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В небе над местом проведения саммита и другими местами, где собираются лидеры, будут летать полицейские и военные дроны.

Полицейские и сотрудники ОМОНа также примут участие в нескольких акциях протеста, о которых уже было объявлено, включая попытку демонстрантов перекрыть основное шоссе, ведущее в город.

За последние месяцы Всемирный форум был модернизирован. Были построены три новых временных здания, интерьеры которых должны были соответствовать строгим критериям. Например, стены должны быть достаточно толстыми, чтобы предотвратить подслушивание.

Из соображений безопасности на Всемирном форуме не будет использоваться сеть Wi-Fi. Вместо этого для связи на саммите проложено 30 километров кабелей.

Есть и менее заметные, но не менее важные меры, принимаемые для обеспечения кибербезопасности. В понедельник пророссийские хакеры совершили серию атак типа "отказ в обслуживании" на несколько муниципалитетов и организаций, связанных с саммитом, сообщило во вторник правительство Нидерландов.

Почетные гости

В саммите примут участие около 9 000 человек, в том числе 45 глав государств и правительств. Это 32 лидера стран-членов НАТО и несколько лидеров стран-партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский, например, приглашен на ужин с лидерами во вторник вечером, но не будет присутствовать на официальном заседании саммита в среду.

Несколько дорогих отелей закрыты для посетителей на время саммита, поскольку они забронированы для размещения высокопоставленных лидеров. Ожидается, что Зеленский остановится в отеле Marriott, расположенном неподалеку от места проведения саммита, где он уже останавливался в прошлом.

Трамп же, скорее всего, остановится примерно в 30 километрах от места проведения саммита, предположительно в Grand Hotel Huis ter Duin в Ноордвейке. Во время саммита по ядерной безопасности в 2014 году там же останавливался тогдашний президент США Барак Обама.

Перебои в работе жителей

В центре Гааги жизнь продолжается в обычном режиме. Возможно, в последний момент будут перекрыты дороги, чтобы облегчить передвижение лидеров и дипломатов.

Но для тех, кто живёт в непосредственной близости от Всемирного форума, повседневная жизнь сильно нарушена. Чтобы свести к минимуму возможные риски для безопасности, было установлено несколько полицейских постов и запретных зон.

Патрули безопасности по периметру места проведения предстоящего саммита НАТО в Гааге / Нидерланды, понедельник, 23 июня 2025 года. Patrick Post/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Жителям, проживающим в непосредственной близости от Всемирного форума, приходится проходить через контрольно-пропускные пункты, когда они хотят войти и выйти из своих домов. На некоторых из них они могут получить свои газеты, а также кофе и круассаны.

Парковочные места были перекрыты недавно установленными ограждениями, работникам близлежащих офисов было велено оставаться дома, а линии общественного транспорта, проходящие рядом с территорией, были перенаправлены.

Между амстердамским аэропортом Схипхол и Гаагой частично или полностью закрыты для движения около 60 километров дорог и шоссе.

Высокая цена

Это самая масштабная операция по обеспечению безопасности, которую когда-либо проводили Нидерланды. В последний раз страна принимала саммит подобного масштаба в 2014 году - Саммит по ядерной безопасности, который обошелся в 24 млн евро.

Ожидается, что этот саммит обойдется значительно дороже, если быть точным, более чем в 6 раз: по оценкам, расходы составят около 180 млн евро.

Ожидается, что альянс обсудит и, возможно, одобрит масштабное повышение расходов на оборону для стран-членов, увеличив целевые показатели с 2 до 5 % ВВП, на фоне растущей геополитической напряженности и расширяющихся конфликтов.

Это произошло после угроз Трампа вывести США из НАТО, если страны-члены не сделают "шаг вперёд" и не внесут "справедливый" вклад в альянс.