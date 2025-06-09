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Глава НАТО призывает к "квантовому скачку" в расходах на оборону в связи с растущими угрозами

Флаги стран-членов альянса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 10 апреля 2025 года
Флаги стран-членов альянса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 10 апреля 2025 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster & AP
Опубликовано
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Ожидается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призовёт членов альянса усилить противовоздушную и противоракетную оборону на 400%, чтобы противостоять угрозе со стороны Москвы.

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Глава НАТО Марк Рютте на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне в понедельник сказал членам альянса, что необходим "квантовый скачок" в коллективной безопасности.

Ожидается, что генеральный секретарь альянса вновь призовет страны-члены к быстрому увеличению расходов на оборону в ответ на растущие глобальные угрозы, особенно со стороны России.

Согласно выдержкам из выступления Рютте, опубликованным НАТО, для поддержания потенциала сдерживания и обороны необходимо "усилить на 400% противовоздушную и противоракетную оборону", а также увеличить количество бронетехники и снарядов.

"Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху, поэтому мы будем укреплять щит, который защищает наше небо", - таков один из тезисов Рютте.

Рютте встретится со Стармером на Даунинг-стрит в преддверии саммита НАТО в Нидерландах, где 32 страны-члена альянса, как ожидается, примут на себя обязательства по значительному увеличению военных расходов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 июня 2025 г.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 июня 2025 г.AP Photo

Глава альянса предложил выделить 3,5% ВВП каждой страны на военные расходы и еще 1,5% на "расходы, связанные с обороной" - такие как мосты, аэродромы, морские порты и дороги.

Предложенная Рютте новая цель будет соответствовать давним требованиям президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал цель альянса в 2% от ВВП как неадекватную.

Текущая цель НАТО, согласованная на саммите в 2014 году, составляет 2% от ВВП. В настоящее время 22 из 32 стран-членов соответствуют или превышают этот показатель. Только Польша превышает целевой показатель в 3,5 %, составляя 4,32 %. Оборонный бюджет США, крупнейший в альянсе, составляет 3,4 % от ВВП страны.

Большинство стран-членов НАТО недавно заявили о планах по укреплению своего оборонного потенциала в ответ на продолжающееся вторжение России в Украину и растущее давление со стороны президента США Дональда Трампа, требующего от европейских союзников взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

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В Великобритании Стармер пообещал увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП страны, а к 2034 году - ещё на 3%.

На прошлой неделе правительство Великобритании представило план строительства 12 новых ударных подводных лодок и 6 заводов по производству боеприпасов, что ознаменовало собой самую масштабную модернизацию британской обороны за последние три десятилетия.

Германия также пообещала значительно увеличить военные расходы к 2025 году.

Ее парламент недавно одобрил конституционную поправку, освобождающую расходы на оборону, превышающие 1 % ВВП, от долгового тормоза страны, что позволит значительно увеличить инвестиции государства, которое исторически не решалось стать лидером в европейских военных расходах.

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