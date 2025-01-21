Макрон призвал Европу увеличить расходы на оборону

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу "проснуться" и увеличить расходы на оборону, чтобы снизить зависимость от США в вопросах безопасности после возвращения к власти президента Дональда Трампа.

Выступая перед французскими военными на западе страны, французский президент подчеркнул, что Европе необходимо адаптироваться к меняющимся угрозам и новым приоритетам внешней политики США, особенно в отношении Украины, назвав инаугурацию Трампа "возможностью для европейского стратегического пробуждения".

"Что мы будем делать в Европе завтра, если наш американский союзник выведет свои военные корабли из Средиземноморья? — спросил он. — Если они отправят свои истребители из Атлантики в Тихий океан?"

Дональд Трамп критикует стоимость американской военной помощи Украине и намерен переложить большую финансовую ответственность на Европу, стремясь закончить войну в течение шести месяцев, хотя пока и не объяснил, каким образом.

Эммануэль Макрон призвал Европу оказывать постоянную поддержку Украине, чтобы обеспечить Киеву сильные позиции в ходе будущих мирных переговоров. Он подчеркнул, что Европа должна обеспечить "гарантии" против возобновления конфликта на украинской территории и "играть свою полную роль" в мирных усилиях.

Макрон также подчеркнул необходимость стратегической бдительности в более широком смысле, приведя в пример некоторые заявления Трампа, сделанные им в последние недели.

"Кто бы мог подумать год назад, что Гренландия окажется в центре политических и стратегических дебатов? А оно так".

Мир в Украине

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что они с Эммануэлем Макроном обсуждали возможность размещения западных войск в Украине для обеспечения будущего мирного соглашения.

"В качестве одной из таких гарантий мы обсуждали французскую инициативу по размещению военного контингента в Украине", — сказал Зеленский.

Однако такой шаг будет сопряжен со значительными рисками. Развертывание европейских войск в качестве миротворцев может не сдержать будущую российскую агрессию и привести к прямым столкновениям между европейскими и российскими войсками.

Такая эскалация может ввергнуть НАТО, включая США, в более широкий конфликт.