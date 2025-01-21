Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Макрон призвал Европу увеличить расходы на оборону

Президент Франции Эммануэль Макрон осматривает войска во время военной церемонии во время визита в Командование цифровой поддержки и кибернетики (CATNC) французской армии, 20 января 2025 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон осматривает войска во время военной церемонии во время визита в Командование цифровой поддержки и кибернетики (CATNC) французской армии, 20 января 2025 года. Авторское право  Stephane Mahe/Pool via AP
Авторское право Stephane Mahe/Pool via AP
By Oman Al Yahyai и AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу увеличить расходы на оборону. С таким заявлением он выступил в день инаугурации Дональда Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу "проснуться" и увеличить расходы на оборону, чтобы снизить зависимость от США в вопросах безопасности после возвращения к власти президента Дональда Трампа.

Выступая перед французскими военными на западе страны, французский президент подчеркнул, что Европе необходимо адаптироваться к меняющимся угрозам и новым приоритетам внешней политики США, особенно в отношении Украины, назвав инаугурацию Трампа "возможностью для европейского стратегического пробуждения".

"Что мы будем делать в Европе завтра, если наш американский союзник выведет свои военные корабли из Средиземноморья? — спросил он. — Если они отправят свои истребители из Атлантики в Тихий океан?"

Дональд Трамп критикует стоимость американской военной помощи Украине и намерен переложить большую финансовую ответственность на Европу, стремясь закончить войну в течение шести месяцев, хотя пока и не объяснил, каким образом.

Эммануэль Макрон призвал Европу оказывать постоянную поддержку Украине, чтобы обеспечить Киеву сильные позиции в ходе будущих мирных переговоров. Он подчеркнул, что Европа должна обеспечить "гарантии" против возобновления конфликта на украинской территории и "играть свою полную роль" в мирных усилиях.

Макрон также подчеркнул необходимость стратегической бдительности в более широком смысле, приведя в пример некоторые заявления Трампа, сделанные им в последние недели.

"Кто бы мог подумать год назад, что Гренландия окажется в центре политических и стратегических дебатов? А оно так".

Мир в Украине

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что они с Эммануэлем Макроном обсуждали возможность размещения западных войск в Украине для обеспечения будущего мирного соглашения.

"В качестве одной из таких гарантий мы обсуждали французскую инициативу по размещению военного контингента в Украине", — сказал Зеленский.

Однако такой шаг будет сопряжен со значительными рисками. Развертывание европейских войск в качестве миротворцев может не сдержать будущую российскую агрессию и привести к прямым столкновениям между европейскими и российскими войсками.

Такая эскалация может ввергнуть НАТО, включая США, в более широкий конфликт.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии