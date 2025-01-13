Польша поддерживает идею Трампа повысить отчисления в НАТО

By Euronews

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Министры обороны Польши, Франции, Италии и Германии встретились в Варшаве, чтобы обсудить военную помощь Украине и обеспечение безопасности в Европе.

Встреча глав оборонных ведомств четырех стран ЕС с заместителем минобороны Великобритании проходит в то время, когда Польша начинает свое ротационное председательство в Евросоюзе

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши:

"И нет вопроса важнее расходов на безопасность. Организация и три основных столпа сильной Европы - это сильное общество, то есть наше сопротивление гибридной войне, это сильная армия, сильные национальные армии, и сила нашего альянса".

Как ключевой член НАТО на восточной границе альянса Польша играет особую роль. Она остается одним из самых верных союзников Украины как в плане обороны, так и гуманитарной помощи, особенно с учетом того, что ее географическое положение позволяет быстро доставлять грузы на линию фронта. Председательство в ЕС Варшава приняла в преддверии непредсказуемого, по мнению многих европейских СМИ, президентства в США Дональда Трампа.

Вступающий в должность глава Белого дома хочет, чтобы все страны НАТО довести долю расходов на оборону с 2-х до 5-ти процентов ВВП. Польша среди остальных членов альянса наиболее близка к достижению новой цели: в этом году Варшава выделила 4,7% ВВП на оборону. Варшава поддерживает инициативу Трампа увеличить расходы стран на нужды альянса.