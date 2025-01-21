Почему поколение Z избегает работы менеджеров среднего звена?

Они называют это "сознательным избавлением от босса". Это идея о том, что роли руководителей среднего звена устарели и должны быть ликвидированы или трансформированы.

Для представителей поколения Z часто это сознательный выбор - отказаться или вообще избежать продвижения к среднему менеджменту. Большинство из них (52 %) считают, что оно того не стоит, согласно исследованию, проведенному британской компанией Robert Walters, специализирующейся на работе с талантами. Еще выше этот показатель во Франции (77 %), 42 % в Бельгии и 30 % в Швейцарии.

Почему представители поколения Z отказываются от работы менеджеров среднего звена?

Для представителей поколения Z, людей в возрасте от 13 до 28 лет, минусов много.

69 % из них считают, что работа на уровне среднего управленческого звена сопряжена с высоким уровнем стресса и низким уровнем вознаграждения. Это означает более продолжительный рабочий день и большую ответственность при незначительном или нулевом росте зарплаты.

Среди других факторов - низкие полномочия в принятии решений (18 %) и ограниченный личностный рост (11 %).

По словам директора Robert Walters North Люси Биссет (Lucy Bisset), сотрудники, которые начинают работать в среднем звене, часто испытывают резкое увеличение рабочей нагрузки, от них ожидают, что они будут всегда доступны для тех, кем они управляют, а также постоянного давления, связанного с достижением целей.

"Многие молодые специалисты менее заинтересованы в "восхождении по служебной лестнице", поскольку это касается не только их", - добавляет она.

В целом, по данным исследования 2024 года, проведенного компанией Capterra, 71 % менеджеров среднего звена признались, что чувствуют себя перегруженными, испытывают стресс и выгорают.

Сколько людей готовы отказаться от управления?

В то время как 36 % представителей поколения Z смирились с тем, что в какой-то момент начнут работать в качестве менеджеров среднего звена, еще 16 % твердо решили отказаться от этого.

"Нежелание брать на себя роль менеджера среднего звена может обернуться неприятностями для работодателей в будущем", - говорит директор Robert Walters North Люси Биссет.

Все больше профессионалов всех возрастов чувствуют, что многочисленные уровни управления создают отношение "мы против них" между основными "исполнителями" и "делегирующими" в организации".

Отвечая на вопрос о том, как они собираются развивать свою карьеру, 72 % представителей поколения Z сказали, что лучший способ - это сосредоточиться на "личностном росте и накоплении навыков", а не брать на себя роль руководителя (28 %).

Менеджеры все чаще оказываются на линии огня

Если представители младшего поколения уже сомневаются в том, стоит ли им занимать руководящие должности среднего звена, то последние данные об увольнениях могут еще больше их обескуражить.

Число увольнений на высших должностях значительно выросло: в 2023 и 2024 годах такие компании, как Google, Amazon и Meta, сокращали средний управленческий уровень.

В 2023 году сайт технологических новостей The Verge процитировал слова босса Meta Марка Цукерберга, который сказал: "Я не думаю, что вам нужна структура управления, в которой менеджеры управляют менеджерами. Менеджеры управляют менеджерами, управляя людьми, которые выполняют работу".

В целом число увольнений сотрудников, занимающих более низкие должности, уменьшилось.

Возрождение среднего менеджмента вместо его стирания

Только 14 % профессионалов поколения Z считают, что традиционная иерархическая структура все еще пригодна для работы.

При этом 89 % работодателей по-прежнему считают, что менеджеры среднего звена играют важную роль в их организации.

"Очевидно, что менеджеры среднего звена остаются стержнем любой организации, - говорит Биссет, - и чтобы сохранить эти роли, работодателям необходимо внедрять инновационные стратегии, чтобы сделать их более привлекательными - от предоставления большей автономии до регулярной оценки рабочей нагрузки и четких возможностей повышения квалификации".

"Принятие "культуры без начальства" может стать ключом к превращению этой роли из простого "лишнего слоя" руководства в "фасилитатора", который дает возможность своим командам проявлять собственную инициативу".