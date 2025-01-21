Финансовые эксперты все более осторожно оценивают экономические перспективы Германии - из-за сохраняющихся второй год подряд призраков рецессии и возобновления торговой напряженности при новой администрации США.

Индекс экономических настроений ZEW для Германии в январе упал до 10,3 пункта с 15,7 в декабре, что значительно ниже прогнозов рынка в 15,3. Несмотря на то, что падение индекса не является явным крахом, оно подчеркивает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу слабого частного потребления, вялой строительной активности и растущего инфляционного давления.

Небольшое светлое пятно появилось в оценке текущей экономической ситуации в Германии: субиндекс вырос на 2,7 пункта до -90,4. Несмотря на то, что этот показатель все еще остается крайне негативным, его улучшение свидетельствует о том, что, несмотря на ухудшение экономических настроений, ситуация на местах следовала за ними не так резко, как некоторые опасались.

В отношении еврозоны в целом финансовые эксперты по-прежнему настроены более оптимистично. Индекс экономических настроений ZEW для региона в январе вырос на 1,0 пункт до 18,0, что свидетельствует об относительной устойчивости. Оценка текущей экономической ситуации в еврозоне осталась стабильной, показатель вырос до -53,8 пункта.

Опасения рецессии и политическая неопределенность

В качестве ключевых факторов снижения настроений президент ZEW Ахим Вамбах указал на стагнацию экономики Германии и растущие геополитические риски.

"Второй год подряд рецессия привела к падению экономических ожиданий в Германии. Год начался с заметного снижения соответствующего показателя. Это может быть связано, в частности, с недавно опубликованными отрицательными данными по росту ВВП и усилением инфляционного давления", - отметил Вамбах.

Экономические перспективы также омрачает неопределенность в отношении торговой политики США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал ввести тарифы до 10 или 20% на весь импорт, в том числе из Европы.

Хотя его первый раунд исполнительных указов, подписанных в понедельник, не включал новых пошлин, его администрация создала "Службу внешних доходов" для контроля за сбором пошлин, налогов и других поступлений от международной торговли, что усиливает опасения относительно более протекционистской позиции в ближайшие месяцы.

"Политическая неопределенность также играет свою роль, обусловленную потенциально сложным процессом создания коалиции в Германии и непредсказуемостью экономической политики, проводимой новой администрацией Трампа", - добавила Вамбах.

Внутри страны политический ландшафт Германии остается нестабильным. После распада трехпартийной коалиции канцлера Олафа Шольца в ноябре на 23 февраля назначены внеочередные федеральные выборы.

Согласно последним опросам, правоцентристский ХДС/ХСС лидирует с 31% поддержки, за ним следует крайне правая АдГ с 21%. Рейтинг СДПГ Шольца опустился до 16%, "зеленых" - до 14%, а недавно сформированный "Союз Сары Вагенкнехт" - составляет 6%. Учитывая, что малые партии, такие как СвДП и "Левая партия", находятся вблизи 5-процентного порога прохождения в Бундестаг, исход выборов остается крайне неопределенным.

Рынки осторожничают, пока политика Трампа обретает форму

Во вторник европейские рынки практически не реагировали на первые политические шаги Трампа.

Индекс DAX торговался без изменений на уровне 20 990 пунктов, находясь вблизи рекордных максимумов. Акции Sartorius, Siemens Healthineers и Rheinmetall выросли на 2,1%, 2% и 1% соответственно, в то время как бумаги Commerzbank, Fresenius Medical Care и RWE подешевели на 1,7 %, 1,5 % и 1,2 %.

Индекс Euro STOXX 50 также не изменился: акции LVMH выросли на 2%, тогда как бумаги Banco Santander подешевели на 1,7%.

Курс евро упал на 0,6% до 1,0357 после роста в понедельник, который был вызван облегчением по поводу отсутствия немедленных тарифных мер в первых исполнительных распоряжениях Трампа.

Ожидается, что Европейский центральный банк на своем заседании в четверг снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов до 2,75%, что может оказать дополнительное влияние на евро.