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Словенские горные спасатели нашли тело пропавшего венгерского туриста

Вид с воздуха на старую часть Сараево после сильного снегопада, 24 декабря 2024 года
Вид с воздуха на старую часть Сараево после сильного снегопада, 24 декабря 2024 года Авторское право Armin Durgut/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Armin Durgut/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
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Двое туристов из Венгрии заблудились в воскресенье из-за плохой погоды в северной части Словении, на высоте около 1700 метров.

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Словенские горные спасатели нашли тело венгерского туриста, который заблудился во время метели в Камникско-Савинских Альпах в минувшее воскресенье. В сообщении службы говорится, что тело было обнаружено в "ущелье" и что мужчина не подавал признаков жизни.

"Мы обнаружили тело туриста в 250 метрах ниже места происшествия, более чем в двух метрах под снегом", - сообщили в спасательной службе.

Двое туристов из Венгрии заблудились в воскресенье из-за разыгравшейся метели, на тот момент они находились на высоте около 1700 метров. Из-за непогоды спасатели несколько дней не могли использовать для поисков вертолет.

При этом в понедельник попавшая в снежную ловушку венгерская туристка была найдена и перевезена в безопасное место, однако ее спутника тогда найти так и не удалось.

Из-за снежной бури десятки тысяч людей остались без электричества на Балканах, закрылись школы, было затруднено движение транспорта в Хорватии, Боснии и Сербии.

Словения - популярное направление для горного туризма, в том числе и зимой. При этом власти постоянно предупреждают любителей пеших прогулок о необходимости проверять прогноз погоды и должным образом экипироваться.

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