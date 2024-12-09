Избранный президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина к немедленному прекращению огня в Украине, назвав этот шаг частью своих активных усилий по завершению конфликта в качестве избранного президента.

"Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие", - написал Трамп на своей платформе социальных сетей Truth Social.

В интервью телеканалу NBC, показанном в воскресенье, Трамп предположил, что может сократить военную помощь Украине и даже пересмотреть вопрос о членстве США в НАТО.

Эти высказывания вызвали тревогу среди украинцев, союзников по Североатлантическому альянсу и американских экспертов по национальной безопасности.

Когда его спросили, активно ли он работает над прекращением почти трехлетней войны в Украине, Трамп ответил: "Работаю".

Однако он отказался сообщить, разговаривал ли он с Путиным после своей победы на выборах в ноябре, заявив: "Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам".

Предложение Трампа, озвученное после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже, требует немедленного прекращения боевых действий и начала переговоров.

"Должно быть немедленное прекращение огня и начало переговоров", - написал он в соцсети, добавив: "Я хорошо знаю Владимира (Путина). Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет".

Его комментарии относятся к посредническим усилиям Пекина, которые многие на Западе воспринимают как благосклонность к Москве.

Зеленский назвал свои переговоры с Трампом, которого сопровождал Макрон, "конструктивными", но вновь заявил о необходимости "справедливого и прочного мира", который не рухнет при будущей российской агрессии.

"Когда мы говорим об эффективном мире с Россией, мы должны говорить, прежде всего, об эффективных гарантиях мира. Украинцы хотят мира больше, чем кто-либо другой. Россия принесла войну на нашу землю", - заявил он в воскресенье в своем посте в Telegram.

Кроме того, в интервью Трамп предупредил союзников по НАТО, что дальнейшее участие США в альянсе может повлиять на их обязательства по военным расходам.

Хотя члены НАТО увеличили свои оборонные бюджеты отчасти под давлением во время первого срока Трампа, тот допустил, что США могут выйти из альянса, если эти обязательства окажутся недостаточными.

"Если они платят по счетам и обращаются с нами справедливо, то я абсолютно точно останусь в НАТО", - сказал Трамп.

Но когда его спросили, не собирается ли он вывести США из альянса, если обязательства не будут выполняться, он заявил: "Абсолютно. Да, абсолютно".

На вопрос о сокращении американской помощи Украине Трамп ответил: "Возможно".

Вооружение и военная поддержка США имеют решающее значение для защиты Украины от вторжения российских войск, и действующий президент Байден увеличил объем помощи Киеву перед уходом с поста.

В выходные министр обороны Ллойд Остин объявил о выделении почти 1 миллиарда долларов на дополнительную долгосрочную военную поддержку.

В то время как администрация Байдена избегает давления на Украину с целью добиться немедленного перемирия, опасаясь, что это может заставить ее пойти на уступки и позволить России перегруппироваться, Трамп позиционирует себя как человека, способного быстро договориться об урегулировании конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, не предоставляя на данном этапе доказательств своих утверждений или продуманных планов.