Зеленский призвал усилить давление на Россию

Саммит по региональной безопасности в Швеции. Президент Украины призвал продолжить и усилить давление на Россию.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Россию должно продолжаться и усиливаться на разных уровнях.
На двухдневном саммите по безопасности в Швеции лидеры стран Северной Европы и Балтии, а также Польши договорились увеличить свою поддержку Украины.
Среди прочего, они заявили, что будут работать над тем, чтобы поставлять украинцам большее количество боеприпасов.
Участники саммита также обсудили трансатлантические отношения и региональную безопасность в районе Балтийского моря.