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Зеленский призвал усилить давление на Россию

Фото из видео пресс-службы Минобороны России, 27 ноября 2024 года, российский солдат управляет дроном-суперкамерой в неизвестном месте.
Фото из видео пресс-службы Минобороны России, 27 ноября 2024 года, российский солдат управляет дроном-суперкамерой в неизвестном месте. Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronews
Опубликовано
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Саммит по региональной безопасности в Швеции. Президент Украины призвал продолжить и усилить давление на Россию.

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После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Россию должно продолжаться и усиливаться на разных уровнях.

Мы обсудили контакты с нашими партнерами, с Америкой и другими, нашу скоординированную работу с ними для выполнения того, о чем мы уже договорились, и для необходимого дополнительного укрепления, как военного, так и политического.
Владимир Зеленский
президент России

На двухдневном саммите по безопасности в Швеции лидеры стран Северной Европы и Балтии, а также Польши договорились увеличить свою поддержку Украины.

Среди прочего, они заявили, что будут работать над тем, чтобы поставлять украинцам большее количество боеприпасов.

Мы активизируем наши усилия, в том числе в области оборонно-промышленного производства в Украине и инвестируем в увеличение поставок боеприпасов в Украину. Мы укрепляем энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы помочь им пережить зиму, и мы поддерживаем их на пути в ЕС и НАТО.
Ульф Кристенссен
премьер-министр Швеции

Участники саммита также обсудили трансатлантические отношения и региональную безопасность в районе Балтийского моря.

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