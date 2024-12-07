Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Дональд Трамп встретился с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Авторское право  Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Трамп прибыл в Париж на повторную церемонию открытия восстановленного Собора парижской Богоматери, и для него эта зарубежная поездка стала первой после победы на президентских выборах.

"Для меня честь быть здесь". Таковы были первые слова Дональда Трампа в Елисейском дворце, где избранного президента США принял французский коллега Эммануэль Макрон.

Трамп прибыл в Париж на повторную церемонию открытия восстановленного Собора парижской Богоматери, и для него эта зарубежная поездка стала первой после победы на президентских выборах.

Макрон напомнил, что Дональд Трамп был президентом в 2019 году, когда Нотр-Дам серьезно пострадал в результате пожара. "Я помню вашу солидарность и вашу немедленную реакцию. С возвращением", - добавил он.

Избранный американский президент, в свою очередь, вспомнил "хорошие времена" и "успехи" франко-американских отношений во время его предыдущего мандата.

"Мир немного сходит с ума, мы поговорим об этом", - заключил он.

Визит Трампа во Францию ​​проходит в то время, когда Макрон и другие европейские лидеры пытаются убедить его смягчить свою позицию по вопросу поддержки Украины в ее защите от вторжения России. В Елисейском дворце сообщили, что Макрон и Трамп обсудят это, а также войны на Ближнем Востоке.

Позже к Трампу и Макрону присоединился украинский президент Владимир Зеленский, после чего они продолжили обсуждение в трехстороннем формате.

После окончания встречи Зеленский написал в соцсетях:

"Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном. Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также спасибо президенту Макрону за организацию этой встречи в Париже. Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо", - написал он.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Киев и Москва ответили Трампу, готовы ли они к прекращению войны

Брюссель смягчил правила перехода от ДВС к электромобилям. Этим довольны не все

Европарламент поддержал "защитный пункт" соглашения с Mercosur