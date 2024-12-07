Дональд Трамп встретился с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

"Для меня честь быть здесь". Таковы были первые слова Дональда Трампа в Елисейском дворце, где избранного президента США принял французский коллега Эммануэль Макрон.

Трамп прибыл в Париж на повторную церемонию открытия восстановленного Собора парижской Богоматери, и для него эта зарубежная поездка стала первой после победы на президентских выборах.

Макрон напомнил, что Дональд Трамп был президентом в 2019 году, когда Нотр-Дам серьезно пострадал в результате пожара. "Я помню вашу солидарность и вашу немедленную реакцию. С возвращением", - добавил он.

Избранный американский президент, в свою очередь, вспомнил "хорошие времена" и "успехи" франко-американских отношений во время его предыдущего мандата.

"Мир немного сходит с ума, мы поговорим об этом", - заключил он.

Визит Трампа во Францию ​​проходит в то время, когда Макрон и другие европейские лидеры пытаются убедить его смягчить свою позицию по вопросу поддержки Украины в ее защите от вторжения России. В Елисейском дворце сообщили, что Макрон и Трамп обсудят это, а также войны на Ближнем Востоке.

Позже к Трампу и Макрону присоединился украинский президент Владимир Зеленский, после чего они продолжили обсуждение в трехстороннем формате.

После окончания встречи Зеленский написал в соцсетях:

"Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном. Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также спасибо президенту Макрону за организацию этой встречи в Париже. Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо", - написал он.