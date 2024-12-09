Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Фридрих Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Мерц приехал в украинскую столицу через неделю после действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Лидер умеренных немецких консерваторов ранее критиковал Шольца за его нерешительную позицию в отношении поставок Украине дальнобойного оружия.

В преддверии внеочередных выборов в немецкий Бундестаг в Киев с необъявленным визитом приехал кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявил, что намерен подтвердить свою поддержку Украины в ее борьбе с Россией, а также "узнать текущее состояние обороны" в Украине.

"Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что парламентская группа ХДС/ХСС твердо на их стороне. Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно быстрее и в Европе был восстановлен мир, - сказал он. - Только если Украина будет сильной, Путин будет готов вступить в переговоры".

Мерц приехал в украинскую столицу через неделю после действующего канцлера Олафа Шольца, лидера партии СДПГ. Мерц ранее критиковал Шольца за его нерешительную позицию в отношении поставок Украине дальнобойного оружия. Лидер ХДС, в отличие от нынешнего канцлера, не исключает предоставления ВСУ немецких дальнобойных ракет "Таурус", которые давно просит Киев для защиты своей инфраструктуру от российских атак.

Внеочередные выборы пройдут в Германии 23 февраля. По опросам, на них победит консервативный блок ХДС/ХСС, набирающий около 32% голосов.

