Фридрих Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом

В преддверии внеочередных выборов в немецкий Бундестаг в Киев с необъявленным визитом приехал кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявил, что намерен подтвердить свою поддержку Украины в ее борьбе с Россией, а также "узнать текущее состояние обороны" в Украине.

"Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что парламентская группа ХДС/ХСС твердо на их стороне. Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно быстрее и в Европе был восстановлен мир, - сказал он. - Только если Украина будет сильной, Путин будет готов вступить в переговоры".

Мерц приехал в украинскую столицу через неделю после действующего канцлера Олафа Шольца, лидера партии СДПГ. Мерц ранее критиковал Шольца за его нерешительную позицию в отношении поставок Украине дальнобойного оружия. Лидер ХДС, в отличие от нынешнего канцлера, не исключает предоставления ВСУ немецких дальнобойных ракет "Таурус", которые давно просит Киев для защиты своей инфраструктуру от российских атак.

Внеочередные выборы пройдут в Германии 23 февраля. По опросам, на них победит консервативный блок ХДС/ХСС, набирающий около 32% голосов.