СДПГ остается у власти в Бранденбурге, либералы борются за существование

By Liv Stroud

Социал-демократы и ультраправые стали крупнейшими победителями на местных выборах в Бранденбурге, а либералы борются за существование. Но что будет дальше?

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Явка избирателей на местных выборах в земле Бранденбург на востоке Германии составила 73% и стала самой высокой в этой земле с момента объединения Германии 30 лет назад.

И либералам, и "зеленым" придется обсудить будущее федерального коалиционного правительства после того, как обе партии не смогли набрать более 5% голосов, необходимых для получения места в земельном парламенте.

И, хотя эти результаты стали победой для социал-демократов (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" завоевала второе блокирующее меньшинство в земле Тюрингия на востоке Германии ранее в этом месяце.

Это означает, что теперь "АдГ" имеет право избирать конституционных судей в этих землях.

Но что эти результаты означают для Германии?

Политолог из Потсдамского университета, доктор Ян Филипп Томечек, рассказал Euronews, что Шольц может "вздохнуть с облегчением" после того, как СДПГ стала сильнейшей партией, в отличие от Тюрингии и Саксонии в начале этого месяца.

Предвыборные плакаты в Потсдаме Liv Stroud

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, который руководит землей уже 13 лет, поставил свою политическую карьеру на эти выборы и пригрозил уйти в отставку, если победят ультраправые.

"СДПГ показала, что все еще может побеждать на выборах", - говорит Томечек, добавляя, что, несмотря на почти равные результаты между СДПГ и АдГ, он не верит, что новые федеральные выборы состоятся до запланированного на осень следующего года голосования.

"Это не имеет смысла. Если бы они начали это делать, то федеральные выборы могли бы состояться на четыре месяца раньше", - говорит он.

Однако после того, как либералам из Свободной демократической партии удалось набрать всего 0,8% голосов в эти выходные, существует вероятность того, что немецкий парламент будет стремиться к разному большинству, хотя это маловероятно, поскольку вероятность того, что лидер оппозиции Фридрих Мерц поддержит Шольца, невелика.

"Свободная демократическая партия просто пытается остаться в разговоре - вчера их даже не обсуждали. Они получили так мало голосов в Бранденбурге, что боятся исчезнуть из СМИ и стать неактуальными", - объясняет д-р Томечек.

Что означают эти результаты, а также результаты в Тюрингии и Саксонии для федеральных выборов следующего года?

Несмотря на то, что СДПГ добилась хороших результатов на этих выборах, партия находится в "сложной ситуации", - говорит Томечек.

"Олаф Шольц заявил, что хочет снова баллотироваться и быть переизбранным, но сейчас он очень далек от этого. Так что ситуация сложная".

Площадь у здания парламента в Потсдаме Liv Stroud

Теперь, когда результаты подведены, начинаются коалиционные переговоры.

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"Бранденбургу нужно правительство, и здесь есть только один вариант: СДПГ и "Альянс Сары Вагенкнехт", работающие вместе".

Коалиционные переговоры в землях Тюрингия и Саксония уже зашли в тупик, после того как Сара Вагенкнехт начала выдвигать федеральные требования по внешней политике, касающиеся оружия в Украине.

"Но на уровне земель внешняя политика не имеет особого значения. Это в основном символическая политика. Они могут попытаться оказать давление на федеральное правительство, но внешнеполитические решения принимаются не на уровне земель", - говори Томечек.

Главным вопросом остается, смогут партии создать коалиции.

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"Если нет, то будут новые выборы и другая кампания с другими результатами. Но я считаю, что АдГ от этого только выиграет", - добавляет Томечек.

В то время как СДПГ вчера праздновала свою победу и, скорее всего, продолжит править, возможно, также в Тюрингии и Саксонии, результаты выборов оказались катастрофическими для "зеленых", Сводной демократической партии и Левой партии.

"Сейчас они борются за свое политическое выживание", - говорит Томечек.

Несмотря на то, что "Альтернатива для Германии" праздновала результаты на всех трех выборах, все остальные партии решительно отказались от создания с ними коалиции.

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Также стоит вопрос о том, как будет развиваться "Альянс Сары Вагенкнехт" в ближайшие несколько лет, поскольку эксперты отмечают, что партия очень новая и многие ее члены неопытны.

Пока же устоявшимся партиям и коалиционному правительству предстоит долгий путь до федеральных выборов, намеченных на конец следующего года.