Немецкие популисты набрали более 50% голосов на земельных выборах

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» сумела получить треть голосов в двух восточногерманских землях в воскресенье. Жители Тюрингии и Саксонии начинают подводить итоги.

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Пока крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) празднует свою историческую победу, сотни людей прошли маршем по улицам Эрфурта в воскресенье вечером, и некоторые из них плакали оттого, что в первый раз со времен нацистской Германии ультраправая партия победила на выборах в федеральной земле.

Жители Эрфурта были слишком скептически настроены по отношению к СМИ, чтобы говорить на камеру, но сказали Euronews, что их голоса были "последним средством". Они сказали, что их главной мотивацией для голосования была безопасность, после того как ножевые преступления, включая в Золингене, стали доминировать в новостях.

Даже если АдГ не удастся сформировать коалицию в Тюрингии, очевидно, что другие партии начнут принимать более строгую политику в попытке вернуть разочарованных избирателей.

Политолог из Йенского университета, также расположенного в Тюрингии, доктор Свен Лойниг сказал:

"Эти выборы показали, что Германия в некотором смысле стала нормальной в том смысле, что правые популисты, которые сильны везде в Европе, также решительно заявляют о себе в Германии. И это касается не только АдГ. BSW (Альянс Сары Вагенкнехт) также занимает популистские позиции, которые во многом весьма схожи".

Доктор Лойниг отметил, что в Тюрингии ни одна из устоявшихся партий не смогла получить абсолютное большинство или даже коалиционное большинство.

Главный вопрос заключается теперь в том, сможет ли АдГ сформировать коалицию с крайне левой партией, Союзом Сары Вагенкнехт (BSW), или с ХДС, которая уже исключила сотрудничество с крайне правой партией. Сама Вагенкнехт вчера вечером пообещала не формировать коалицию с АдГ под руководством лидера земли Тюрингия Бьорна Хёкке, который уже был оштрафован за использование нацистских лозунгов.

"Это означает, что ХДС, как вторая по силе партия, должна сформировать новый альянс с Сарой Вагенкнехт (BSW) и также будет нуждаться в СДПГ. И даже если эти три партии объединятся, что само по себе необычно, все равно не будет стабильного большинства, потому что у них всего 44 голоса, а им нужно 45. В Саксонии ситуация немного иная, но также похожая. ХДС должна сформировать альянс с BSW, потому что предыдущих партнеров по коалиции недостаточно", — поясняет Лойниг.

Жители Лейпцига были потрясены результатами, после того как АдГ заняла второе место с небольшим отрывом от правоцентристских христианских демократов (ХДС).

Но главная проблема с BSW, которая была создана только в начале этого года, отделившись от левой партии Die Linke, заключается в том, что в ней всего несколько членов.

"Если они хотят управлять, им нужно назначать министров, и эти министры должны откуда-то приходить. Единственная оставшаяся идея — назначать беспартийных министров. Но даже в этом случае им нужен персонал, например, государственные секретари и т. д. Таким образом, существует большой административный аппарат, которого у BSW сейчас нет. Некоторые предполагают, что требования BSW, такие как противодействие поставкам оружия или нового оружия, были выдвинуты для того, чтобы им не пришлось вступать в коалицию", — говорит политолог.

"Хотя АдФ не может сформировать коалицию, её основное влияние заключается в продвижении определенных тем, которые отличаются от позиции федерального правительства и могут оказывать давление на правящие партии. Даже АдГ, будучи оппозиционной, может создавать политические изменения, не находясь напрямую в правительстве. Это похоже на ситуацию с "зелёными" два десятилетия назад. Они не были в правительстве почти 20 лет, но их постоянная сосредоточенность на экологических проблемах заставила другие партии проводить "зелёную" политику, чтобы вернуть голоса. Это похожая ситуация", — добавляет доктор Лойниг.

"Политологи считают, что законы станут строже, законы о предоставлении убежища будут ужесточены, а депортации участятся. Конечно, есть ограничения, потому что для депортации принимающая страна должна дать согласие. Если у депортируемого нет удостоверения личности, его не могут принять. Многие страны не хотят принимать обратно своих собственных преступников. Представьте себе страну, которую просят принять своих собственных преступников; никто этого не хочет. Такова ситуация — они никому не нужны, даже их собственной стране", — говорит Лойниг. Он скептически относится к тому, что популисты смогут организовать больше депортаций, как это пытались сделать ХДС и СДПГ в течение последних 16 лет.

Что касается самых больших неудачников на вчерашних выборах, доктор Лойниг говорит, что худшие результаты были у либералов и СДПГ:

"Это совершенно очевидно, и можно только сказать, что это прямой результат их политики в Берлине, особенно их негативной и блокирующей тактики. Они всегда пытались продвинуть свои собственные позиции или блокировали успех других, что привело к этому раздробленному имиджу. Можно только надеяться, что СДПГ усвоит урок правильно и решит работать с коалицией, а не против нее".

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В Саксонии многие избиратели избиратели были потрясены тем, что правым и левым популистам удалось набрать так много голосов.

"По-моему, это немного разочаровывает. Было ожидаемо, что АдГ займет первое место, но для меня это абсолютный протестное голосование здесь, в Саксонии и в Тюрингии".

"Результаты были ужасными. Тот факт, что АдГ здесь так сильна, а также Вагенскнехт - это ужасно".