Выборы в Бранденбурге: выстоит ли СДПГ перед натиском ультраправых?

С 1990 года этой восточногерманской федеральной землёй управляет одна и та же партия, но как долго продлится статус-кво? На федеральном уровне канцлер Шольц ужесточает миграционную политику и ссорится с соседями по Шенгену, как далеко зайдёт кабмин в попытке удержать свой электорат?

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Бранденбург – важный регион ФРГ с точки зрения экономики и туризма. Здесь расположены дворцы прусских королей, берлинский аэропорт и "гигафабрика" компании Tesla.

Это также третья и последняя восточногерманская земля, жителям которой предстоит определить состав местного парламента – за год до всеобщих выборов. Голосование в Бранденбурге, где с момента объединения Германии у власти находится СДПГ, состоится в это воскресенье. Судя по ряду опросов, на этот раз социал-демократы отстают на несколько процентных пунктов ультраправой АдГ.

Мы поговорили с политологом Тимом Байхельтом о том, почему эти выборы важны.

"В Германии каждые четыре-пять лет проходят выборы в 16 землях, и все они оказывают влияние на федеральную политику, поскольку регионы играют в ней значительную роль. Что касается этой конкретной кампании, недавний взлёт ультралевых популистов из "Альянса Сахры Вагенкнехт" и высокие результаты "Альтернативы для Германии" могут привести к значительным изменениям в местном парламенте. Вот почему к выборам в Бранденбурге приковано внимание всей страны", – отмечает профессор Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере.

После успеха на выборах в двух других землях на востоке Германии партия АдГ, которая на федеральном уровне классифицирована как "правоэкстремистская" и за которой в настоящее время наблюдают спецслужбы, вполне может обойти левоцентристов. Но даже если ультраправые победят, он останутся в изоляции и вряд ли смогут сформировать региональное правительство, поскольку другие политические силы отказали от создания с ними коалиции.

Но тем не менее, чем вызван рост поддержки популистских партий в первой экономике Евросоюза?

"Жителей Бранденбурга волнуют несколько тем, – отмечает Тим Байхельт. – Их очень беспокоит кризис системы здравоохранения.Также есть опасения, что люди больше не смогут оплачивать счета. Война в Украине также вызывает больше беспокойства в приграничном Бранденбурге, чем в остальной Германии. Таким образом, избиратели делают свой выбор, исходя из собственных переживаний и, руководствуясь ощущением, что "мейнстримные" партии не решают их проблемы".

Поддержка АдГ отражает разочарование в "мейнстримных" партиях. Тим Байхельт политолог, профессор европейских исследований

Euronews пообщался с жителями Франкфурта-на-Одере и спросил об их настроениях в преддверии выборов. Вот что мы услышали на улице:

– Я живу в этом городе уже пять лет. И в последнее время, даже, скажем, за последние полгода, этнический состав поменялся. Появилось много беженцев, иммигрантов. Всего за полгода Франкфурт стал очень мультикультурным городом.

– Все, кто курсирует через границу, едут за покупками. Вы действительно так думаете? Дело не в братстве, дружбе народов или чём-то ещё, а в том, где бы добыть товар подешевле. Мы превратились в общество потребления, стали одной большой толкучкой.

"Не хочу обобщать, но я живу в многоэтажном доме, где 80% жильцов – поляки, 10% – переселенцы и так далее", – заявила одна пенсионерка.

Согласно данным Центрального регистра иностранцев, по состоянию на март 2023 года в земле Бранденбург проживало чуть менее 200 000 мигрантов.

Станут ли результаты воскресных выборов ещё одним свидетельством того, что Германия "правеет"?

Из Франкфурта-на-Одере передаёт корреспондент Euronews Лив Страуд: "Предыдущие голосования в Тюрингии и Саксонии побудили нынешнее коалиционное правительство закрутить гайки и перетянуть на себя часть повестки ультраправых. Остаётся вопрос: как далеко готов зайти кабмин, чтобы не растерять своих избирателей?"