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Выборы в Бранденбурге: выстоит ли СДПГ перед натиском ультраправых?

Бранденбург готовится к земельным выборам.
Бранденбург готовится к земельным выборам. Авторское право Liv Stroud
Авторское право Liv Stroud
By Olivia Stroud
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С 1990 года этой восточногерманской федеральной землёй управляет одна и та же партия, но как долго продлится статус-кво? На федеральном уровне канцлер Шольц ужесточает миграционную политику и ссорится с соседями по Шенгену, как далеко зайдёт кабмин в попытке удержать свой электорат?

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Бранденбург – важный регион ФРГ с точки зрения экономики и туризма. Здесь расположены дворцы прусских королей, берлинский аэропорт и "гигафабрика" компании Tesla.

Это также третья и последняя восточногерманская земля, жителям которой предстоит определить состав местного парламента – за год до всеобщих выборов. Голосование в Бранденбурге, где с момента объединения Германии у власти находится СДПГ, состоится в это воскресенье. Судя по ряду опросов, на этот раз социал-демократы отстают на несколько процентных пунктов ультраправой АдГ.

Мы поговорили с политологом Тимом Байхельтом о том, почему эти выборы важны.

"В Германии каждые четыре-пять лет проходят выборы в 16 землях, и все они оказывают влияние на федеральную политику, поскольку регионы играют в ней значительную роль. Что касается этой конкретной кампании, недавний взлёт ультралевых популистов из "Альянса Сахры Вагенкнехт" и высокие результаты "Альтернативы для Германии" могут привести к значительным изменениям в местном парламенте. Вот почему к выборам в Бранденбурге приковано внимание всей страны", – отмечает профессор Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере.

После успеха на выборах в двух других землях на востоке Германии партия АдГ, которая на федеральном уровне классифицирована как "правоэкстремистская" и за которой в настоящее время наблюдают спецслужбы, вполне может обойти левоцентристов. Но даже если ультраправые победят, он останутся в изоляции и вряд ли смогут сформировать региональное правительство, поскольку другие политические силы отказали от создания с ними коалиции.

Но тем не менее, чем вызван рост поддержки популистских партий в первой экономике Евросоюза?

"Жителей Бранденбурга волнуют несколько тем, – отмечает Тим Байхельт. – Их очень беспокоит кризис системы здравоохранения.Также есть опасения, что люди больше не смогут оплачивать счета. Война в Украине также вызывает больше беспокойства в приграничном Бранденбурге, чем в остальной Германии. Таким образом, избиратели делают свой выбор, исходя из собственных переживаний и, руководствуясь ощущением, что "мейнстримные" партии не решают их проблемы".

Поддержка АдГ отражает разочарование в "мейнстримных" партиях.
Тим Байхельт
политолог, профессор европейских исследований

Euronews пообщался с жителями Франкфурта-на-Одере и спросил об их настроениях в преддверии выборов. Вот что мы услышали на улице:

Я живу в этом городе уже пять лет. И в последнее время, даже, скажем, за последние полгода, этнический состав поменялся. Появилось много беженцев, иммигрантов. Всего за полгода Франкфурт стал очень мультикультурным городом.

Все, кто курсирует через границу, едут за покупками. Вы действительно так думаете? Дело не в братстве, дружбе народов или чём-то ещё, а в том, где бы добыть товар подешевле. Мы превратились в общество потребления, стали одной большой толкучкой.

"Не хочу обобщать, но я живу в многоэтажном доме, где 80% жильцов – поляки, 10% – переселенцы и так далее", – заявила одна пенсионерка.

Согласно данным Центрального регистра иностранцев, по состоянию на март 2023 года в земле Бранденбург проживало чуть менее 200 000 мигрантов.

Станут ли результаты воскресных выборов ещё одним свидетельством того, что Германия "правеет"?

Из Франкфурта-на-Одере передаёт корреспондент Euronews Лив Страуд: "Предыдущие голосования в Тюрингии и Саксонии побудили нынешнее коалиционное правительство закрутить гайки и перетянуть на себя часть повестки ультраправых. Остаётся вопрос: как далеко готов зайти кабмин, чтобы не растерять своих избирателей?"

Дополнительные источники • адаптация: Alexander Kazakevich

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