В Бранденбурге на выборах побеждает СДПГ

Больше всего на местных выборах в Бранденбурге проиграли «зеленые» и «левая партия».

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Из Берлина передает корреспондент Euronews Лив Срауд:

"Только что пришли результаты экзитполов в земле Бранденбург на востоке Германии.

На первом месте - партия канцлера Олафа Шольца, социал-демократы. За ней следует ультра правая партия «Альтернатива для Германии». Еще одним крупным победителем стал «Альянс Сахры Вагенкнехт», который занял третье место, опередив христианских демократов, занявших четвертое место.

Больше всего на выборах в Бранденбурге проиграли «зеленые» и «Левая партия», которым, возможно, не удалось преодолеть 5-процентный барьер, чтобы получить место в земельном парламенте. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, который возглавлял парламент на протяжении последних 11 лет, поставил на это голосование всю свою карьеру, заявив, что если социал-демократы, СДПГ, не займут первое место, он уйдет в отставку. Но, похоже, он выиграл".