Германия: контроль на границах как мера безопасности

Германия объявила об ужесточении контроля на своих сухопутных границах с Францией, Бельгией, Нидерландами, Данией и Люксембургом, которое начнется со следующей недели и продлится как минимум 6 месяцев.

РЕКЛАМА

Эти меры вводятся как «последнее средство» после серии смертоносных ножевых атак со стороны мигрантов, которые вызвали общественное возмущение и в значительной степени рассматривались как катализатор для получения ультраправой партией наибольшего числа мест на выборах в Германии со времен Второй мировой войны.

Во вторник немецкая оппозиционная партия ХДС прервала переговоры о контроле миграции с правящей коалицией СДПГ, зеленых и СвДП, а ее лидер Фридрих Мерц предположил, что правительство не может договориться об эффективных мерах.

Третья восточногерманская земля Бранденбург должна провести голосование всего через две недели, и опросы показывают, что безопасность является главным приоритетом для избирателей.

Ужесточение контроля на границах Австрии, Швейцарии, Чехии и Польши уже введено, и правительство Германии надеется, чо эти новые, более строгие меры, помогут продолжить возвращать тысячи мигрантов на границу.

Пограничный контроль позволяет полиции отказывать во въезде, и вчера Министерство внутренних дел Германии заявило, что за последние 11 месяцев на границе с Австрией были возвращены 30 000 мигрантов.

В августе правительство Германии возобновило депортации в Афганистан впервые с момента прихода к власти талибов в 2021 году, несмотря на то, что многие беженцы и просители убежища пережили пытки.

Антимиграционные настроения нарастали в самой сильной экономике Европы в течение последних 9 лет после того, как она приняла около 1 миллиона беженцев, спасающихся от войны из таких стран, как Сирия, в 2015 году. Партии крайне правого и крайне левого толка извлекали выгоду из решения правительства предоставить убежище еще миллиону украинцев, бежавших от полномасштабного вторжения России 2 года назад, несмотря на высокий уровень инфляции, резкий рост стоимости жизни и энергетический кризис, из-за которого в Германии закрылось множество предприятий.

Однако недавнее исследование, проведенное Немецким экономическим институтом, показывает, что иностранные рабочие принесли 24,6 млрд евро дохода в 5 восточногерманских землях.

Эксперты предупреждают, что опасность заключается не только в том, что ультраправые могут получить достаточно голосов, чтобы управлять страной в одиночку (это кажется маловероятным), но и в том, что левые партии могут начать проводить крайне правую политику в попытке вернуть себе голоса избирателей, особенно в преддверии федеральных выборов в следующем году.