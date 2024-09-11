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Шольц защищает миграционную политику правительства

Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Olivia Stroud
Опубликовано
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Дебаты о миграционной политике в бундестаге: канцлер ФРГ говорил о роли мигрантов в экономике Германии и обвинил оппозицию в популизме.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью в немецком парламенте бундестаге в среду утром. Он подчеркнул, что "немецкая общественность жаждет серьезной политики, а не «театрального представления" после того, как переговоры о миграционной проблеме с оппозиционной партией ХДС во вторник провалились.

Шольц добавил, что многие приезжие из других стран помогли экономике Германии, но подчеркнул, что правительство ФРГ должно иметь возможность выбирать, кто приезжает в страну.

"И поскольку вопрос настолько важен, я хотел бы прямо сказать, что мы все ещё готовы. Дверь не закрыта. Мы бы сделали это с вами", - заключил канцлер, обращаясь к депутатам.

Говоря о недавнем успехе антииммигрантской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в двух восточногерманских землях, Шольц сказал, что АдГ в союзе с прошлым пытается лишить Германию будущего.

"Лидерство — это не лезть на баррикады, предъявляя требования дикими жестами. Лидерство — это умение развернуться и убедить собственный народ пойти на компромисс. Вот что такое лидерство, господин Мерц",- сказал канцлер, обращаясь к лидеру Христианско-демократического союза.

Лив Страуд, Euronews:

"Хотя канцлер Шольц агрессивно защищал политику своего коалиционного правительства по приёму мигрантов, другие страны ЕС, такие как Польша, говорят, что решение правительства Германии на этой неделе распространить контроль на все свои сухопутные границы подрывает Шенгенское соглашение Европы и может дестабилизировать ЕС в целом".

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