Владимир Путин выступил на ВЭФ. Главное

By Euronews

Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме. Пленарная сессия с его участием продолжалась более трех часов. В ее ходе он прокомментировал, в том числе, дело Павла Дурова.

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Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Мероприятие длилось больше трех часов, и вот, о чем он говорил.

О деле основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали в Париже за отказ сотрудничать с властями при модерации контента:

"Я один раз встречался с Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь, ну и вот он тоже был на одной из встреч — в Кремле это было. С тех пор мы с ним не виделись, мы с ним контактов никаких никогда не поддерживали, зачем нам встречаться в Баку — я не очень понимаю, я даже не знал, что он там находится. Мы не отгораживаемся от бизнеса, поэтому если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве, об этом я тоже ничего не знаю. Но я исходил из того, что он живет в Москве.

У нас к нему никаких претензий не было, но я знаю, что со стороны многих стран претензии были с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, какими-то структурами, которые могут наносить ущерб экономике либо в сфере безопасности. Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы, но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других закрывать: арестовывать либо сажать под домашний арест".

По словам Владимира Путина, действия Парижа в отношении Павла Дурова "не очень понятны" и "носят избирательный характер".

Об Украине:

"Думали, что вот, вот, манна небесная свалилась. Сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым стремились, может быть, столетиями или десятилетиями. Вот, в чем все дело. Приехал [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, сказал: "Не надо, воюйте до последнего украинца". Вот они до сих пор и воюют. У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то, либо иностранцы. Но, собственно говоря, они не думают просто, нет, я серьезно говорю, вы понимаете, такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать, я даже не понимаю.

Нужно сейчас опять понижать призывной возраст, детей набирать — как в Германии фашисты гитлерюгенд создавать. Но это не решит проблему. Тотальная мобилизация проходит. Следующий шаг — это студентов призывать. Полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ. Собственно говоря, понятно, родственники правящей элиты в основном за границей проживают. Сели на самолет — фить — и нету их, и дело с концом. Они о стране-то не очень думают, прикрываются только националистическими лозунгами. Вот и всё. Людей дурачат. Повторяю еще раз: если возникнет такое желание — вести переговоры — мы не отказывались. Но на базе тех договоренностей, которые были достигнуты и зафиксированы в Стамбуле".

О выборах в США:

"Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это выбор американского народа. Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать.

Она так заразительно смеется, это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у госпожи Харрис все хорошо, может, она воздержится от таких действий [введения санкций]".

Владимир Путин также добавил, что во время своего президентства Дональд Трамп "ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент раньше не вводил".

Об обмене заключенными с Западом:

"Мы всегда равным образом относимся ко всем гражданам Российской Федерации, которые нуждаются в помощи государства, и будем это делать в будущем. Это первое. Второе, что касается состоявшихся обменов, то многие страны приняли участие в этой работе, в этой миссии.

Например, что касается журналиста Соединенных Штатов [Эвана Гершковича], который работал "под крышей" журналиста, точнее сказать, но выполнял явно разведывательные миссии и задачи, на первом этапе активное участие в этой работе принял наследный принц Саудовской Аравии, за что мы ему тоже благодарны, поскольку это привело в конечном итоге к возвращению на родину наших граждан. Ну и президент Турции, господин Эрдоган, предоставил площадку турецкую для окончательного решения этих вопросов. Так же как и некоторые другие страны из арабского мира, из некоторых других государств, здесь проявили добрую волю, и в конечном итоге мы, думаю, что в интересах всех, кто участвовал в этом процессе, добились конечно позитивного результата. Самым главным из которых является безусловно возвращение на родину наших сограждан — в том числе тех, которые выполняли особые миссии в интересах родины за границей".