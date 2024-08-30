"Мир не означает капитуляцию": Урсула фон дер Ляйен снова обрушилась с критикой на Виктора Орбана

В своей первой обширной речи после переизбрания на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обрушилась с критикой на политиков, которые обвиняют в войне "не жажду власти Путина, а жажду свободы Украины".

РЕКЛАМА

Мир никогда не означает капитуляцию, а суверенитет - оккупацию, заявила Урсула фон дер Ляйен в своем новом обращении к тем, кто заставляет Украину согласиться на урегулирование с Россией, которое, вероятно, повлечет за собой отказ от части ее территории.

Предупредив, что "мир нельзя принимать как должное", председатель Европейской комиссии призвала своих коллег-лидеров отвергнуть лживые нарративы, которые размывают границы, меняют роли и перекладывают ответственность за вторжение, которое длится уже третий год и не имеет никакого разрешения.

"Сегодня некоторые политики внутри нашего Союза и даже в этой части Европы мутят воду в нашем разговоре об Украине. Они обвиняют в войне не захватчика, а захваченных; не жажду власти Путина, а жажду свободы Украины", - сказала она в пятницу, выступая на форуме GLOBSEC в Праге.

"Поэтому я хочу спросить их: Стали бы вы когда-нибудь винить венгров за советское вторжение 1956 года? Стали бы вы когда-нибудь винить чехов за советские репрессии в 1968 году? И ответ на этот вопрос очень ясен: поведение Кремля тогда было незаконным и жестоким. И поведение Кремля незаконно и жестоко сегодня".

Хотя фон дер Ляйен и не назвала его по имени, одной из главных мишеней ее наставлений стал Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, который в прошлом месяце вызвал яростный протест, когда без предупреждения прилетел в Москву и встретился лицом к лицу с Путиным, чтобы обсудить возможные пути прекращения войны.

Путин приветствовал Орбана как представителя Европейского союза, несмотря на отсутствие у премьера мандата на выступление от имени 27 членов блока.

Этот визит вызвал бойкот против шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля. Фон де Лейен приказала своим комиссарам придерживаться политики неявки и отказаться от участия в заседаниях, проводимых в Будапеште. Позже она осудила так называемую "миссию мира" в своей речи перед Европейским парламентом, вызвав громкие аплодисменты законодателей.

В пятницу она продолжила осуждение, заявив, что те, кто выступает против военных поставок Киеву, выступают не за мир, а за "умиротворение и порабощение". Воодушевленный своим правом вето, Орбан неоднократно срывал усилия блока по оказанию дальнейшей военной помощи истерзанной войной стране. На сегодняшний день Брюссель располагает 6,5 миллиардами евро, которые полностью парализованы противодействием Венгрии.

"У нас, европейцев, может быть разная история. Мы можем говорить на разных языках, но ни в одном языке мир не является синонимом капитуляции. Ни в одном языке суверенитет не является синонимом оккупации", - сказала фон дер Ляйен аудитории в Праге.

"Моя позиция заключается в том, что мир - это не просто отсутствие войны. Мир - это урегулирование, которое делает войну невозможной и ненужной", - добавила она, отметив, что интеграция Украины в Европейский союз должна быть "в центре наших мирных усилий".

Орбан также ставит под сомнение стремление Украины в ЕС. Его депутаты заявили, что ни одна глава процесса вступления небудет открыта во время председательства страны.

"Мы, европейцы, должны быть начеку"

В своей речи фон дер Ляйен много говорила о настоятельной необходимости наращивания обороноспособности ЕС, которая долгое время игнорировалась в условиях иллюзии, сложившейся после холодной войны, что "мир был достигнут раз и навсегда", и что Путин в конечном итоге предпочтет экономическое процветание "своей бредовой мечте об империи".

"Сегодня мы не можем позволить себе больше иллюзий", - сказала она.

"Вторая половина десятилетия будет сопряжена с большим риском. Война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке привели геополитику в движение. Напряженность также высока на Дальнем Востоке", - продолжила она. "Мы, европейцы, должны быть начеку".

В знак того, что времена изменились, фон дер Ляйен заявила, что ЕС, основанный на пепелище Второй мировой войны как проект мира, должен рассматриваться как "по своей сути проект безопасности", и призвала к "систематическому пересмотру" оборонной политики блока.

РЕКЛАМА

Наставления председателя на второй срок не оставляют сомнений в том, что оборона будет главным приоритетом в ближайшие пять лет. В документе выдвигается ряд предложений по увеличению государственных и частных инвестиций в оружейную промышленность, продвижению отечественных высокотехнологичных разработок, организации совместных закупок военной техники, укреплению потенциала киберзащиты и усилению санкций против гибридных атак и другие идеи.

Фон дер Ляйен также намерена назначить специального комиссара по обороне, хотя неясно, насколько реальной властью будет обладать этот новый пост, учитывая ограничения, установленные договорами ЕС, которые оставляют оборону в руках государств-членов.

"Даже если европейцы серьезно отнесутся к нынешним угрозам безопасности, потребуется время и огромные инвестиции для реструктуризации нашей оборонной промышленности", - сказала она. "Нашей целью должно стать создание оборонного производства в континентальном масштабе".

Председатель Еврокомиссии, убежденная сторонница трансатлантического альянса, уделила время размышлениям о важности американской поддержки Украины, которая, как опасается Брюссель, может исчезнуть в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре. Если Вашингтон откажется от поддержки, Европе будет практически невозможно заполнить образовавшуюся брешь.

РЕКЛАМА

"Я не могу переоценить важность поддержки Украины со стороны США с начала этой войны. Америка в очередной раз встала на защиту свободы всех европейцев. Я испытываю глубокое чувство благодарности за это, но также и глубокое чувство ответственности", - сказала она.

Но, добавила она, "защита Европы - это прежде всего долг Европы".