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Еврокомиссия бойкотирует председательство Венгрии в ЕС из-за поездок Орбана в Москву и Пекин

Поездки Виктора Орбана вызывают множество споров.
Поездки Виктора Орбана вызывают множество споров. Авторское право Thanassis Stavrakis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Thanassis Stavrakis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством

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Европейская комиссия решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС в ответ на неоднозначные поездки Виктора Орбана в Москву и Пекин, которые многие сочли оскорблением политического единства блока.

"В свете последних событий, ознаменовавших начало председательства Венгрии, председатель (Урсула фон дер Ляйен) решила, что Еврокомиссия будет представлена на уровне старших государственных служащих только на неофициальных заседаниях Совета", - сообщил в понедельник вечером представитель ЕК Эрик Мамер.

"Визит коллегии (Еврокомиссии) в председательствующую страну не состоится", - добавил он, подтвердив, что главное событие, знаменующее начало каждой ротации председательства, отменено.

Во время своего недавнего визита в Москву Орбан встретился с президентом Владимиром Путиным, находящимся в международном розыске за военные преступления, чтобы обсудить войну в Украине и, по словам премьера, "начать диалог о кратчайшем пути к миру". Несколько дней спустя российские войска разбомбили детскую больницу в Киеве.

В Пекине Орбан высоко оценил "китайский мирный план" председателя Си Цзиньпина, который ЕС отверг за избирательное толкование международного права и размывание границы между агрессором и жертвой агрессмм. "Китай - единственная мировая держава, которая с самого начала четко придерживается принципа мира", - сказал он, опровергая опасения Запада, что Пекин поддерживает военную экономику России.

Будапешт настаивает на том, что обе поездки, которые Орбан рекламировал как главы так называемой "миротворческой миссии", были совершены строго в рамках двусторонней дипломатии. Однако сроки международного турне, выбор стран и использование официального логотипа венгерского председательства в ЕС вызвали резкие обвинения в злоупотреблении властью и нелояльности.

Кроме того, Орбан принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, в которую входит "Турецкая Республика Северного Кипра", признанная только Турцией, что вызвало новое осуждение.

С тех пор в Брюсселе не прекращаются кулуарные дискуссии на тему скоординированного бойкота, а один дипломат заявил Euronews, что план состоит в том, чтобы "сделать Орбана менее заметным".

Решение Еврокомиссии, принятое председателем Урсулой фон дер Ляйен, подтверждает эти слухи: Брюссель не будет участвовать на самом высоком уровне в многочисленных мероприятиях, которые Будапешт планирует провести до конца года.

Официальные министерские встречи, которые проходят в Брюсселе и Люксембурге, не пострадают, поскольку их организация не зависит от ротации председательства.

Традиционный визит Коллегии комиссаров, знаменующий начало нового ротационного председательства, не состоится ни при каких обстоятельствах.

Реагируя на эту новость, Янош Бока, министр по делам ЕС Венгрии, заявил, что председательствующая страна по-прежнему "привержена искреннему сотрудничеству" для решения "общих проблем".

"ЕС - это международная организация, созданная государствами-членами. Европейская комиссия - это институт ЕС, - заявил Бока в социальных сетях. - Еврокомиссия не может выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Неужели все решения Комиссии теперь основаны на политических соображениях?"

Председательство Венгрии началось 1 июля и продлится до 31 декабря.

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