Медовый месяц лейбористского правительства Великобритании заканчивается и ему предстоит приступить к решению конкретных вопросов, связанных с перезагрузкой отношений с Евросоюзом.

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В Брюсселе и Лондоне возлагают большие надежды на то, что пришедшее к власти правительство Кира Стармера вскоре приступит к пересмотру отношений Великобритании с Европейским союзом.

Стармер не терял времени даром, закладывая основу для обещанной "перезагрузки": июльские саммиты НАТО и Европейского политического сообщества стали для нового британского премьер-министра шансом пообщаться с коллегами из ЕС, а его министры с тех пор колесят по континенту, чтобы улучшить двусторонние отношения.

Послание Стармера, состоящее в том, что Великобритания хочет восстановить охладевшие в последние годы связи с ЕС, прекрасно передает его июльское селфи с немецким и испанским коллегами Олафом Шольцем и Педро Санчесом на финальном матче Англии против Испании в финале Евро-2024 в Берлине.

Во время предвыборной кампании Стармер обещал пересмотреть "неудачную" сделку Бориса Джонсона по Брекситу, но при этом осторожно исключил повторное присоединение к единому рынку ЕС или таможенному союзу, как и восстановление свободного перемещения людей через границу.

Меры по упорядочению торговых отношений и амбициозный пакт о безопасности теперь на столе переговоров, и по обе стороны Ла-Манша есть политическая воля приступить к делу.

"Представители ЕС быстро завязали отношения с новым британским премьер-министром, - сказал один из дипломатов ЕС, - и это не просто вопрос безопасности и обороны, у нас есть много вопросов, которые нужно обсудить".

Устранение торговых ограничений

Одной из первоочередных задач правительства Стармера станет ослабление некоторых торговых ограничений, возникших после Брексита и ставших бременем для британского бизнеса.

Он пообещал провести переговоры о новом соглашении по санитарным и фитосанитарным нормам (СФС), также известном как ветеринарное соглашение, которое сократит количество проверок и барьеров в торговле сельскохозяйственной продукцией.

С тех пор как Великобритания официально покинула блок в декабре 2020 года, ЕС ввел полный пограничный контроль в отношении британского импорта сельскохозяйственной продукции, требуя всесторонних проверок и необходимых подписей для обеспечения соответствия стандартам ЕС. Великобритания ответила аналогичными проверками на импорт из ЕС в январе этого года.

По оценкам предыдущего правительства Великобритании, проверки импорта животных и растений обходились бизнесу в 330 миллионов фунтов стерлингов в год, а по оценкам промышленности - в 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Таким образом, новое соглашение по СФС может принести экономические выгоды агропродовольственному сектору с обеих сторон, успокоить все еще тлеющее недовольство европейских фермеров, а также снизить стоимость потребительских корзин.

Флаг ЕС на акции протеста против аграрной политики правительства в Лондоне, 15 октября 2022 г. Alberto Pezzali/AP

Исполнительная власть ЕС, вероятно, потребует от Великобритании полного соответствия, сейчас и в будущем, агропродовольственным нормам единого рынка. Готовность Лондона сделать это может стать прорывом, который приведет к более тесному сотрудничеству в ряде других областей.

"Лейбористы не исключают роли Европейского суда и очень позитивно высказываются - не только в области ветеринарии, но и, например, в химической промышленности - о том, насколько полезно для отечественной промышленности согласование с правилами ЕС", - сказал Euronews Луиджи Скацциери, старший научный сотрудник Центра европейских реформ.

"Это то, что Великобритания уже делает спонтанно, так почему бы не формализовать это, чтобы вашим предприятиям было легче экспортировать продукцию на рынок ЕС?" - добавляет он.

Среди других незначительных требований, которые лейбористы озвучили в своем манифесте, - соглашение об облегчении административных требований к артистам, гастролирующим в ЕС и Великобритании, и взаимное признание профессиональных квалификаций.

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Несмотря на незначительное экономическое значение, все это может стать первыми победами лейбористов, которые стремятся сгладить складки в обширных экономических отношениях между сторонами.

Требования quid-pro-quo

Однако исполнительная власть ЕС в Брюсселе вряд ли позволит Великобритании выбирать пути к улучшению отношений, пока не будут решены текущие проблемы.

Великобритании еще предстоит полностью выполнить некоторые требования по проверке импортируемых в ЕС товаров на границе, предусмотренные Соглашением о торговле и сотрудничестве от 2020 года, а также требования по маркировке продукции согласно "Виндзорским рамкам". Пока этого не произойдет, новое соглашение по СФС, скорее всего, даже не будет рассматриваться.

Брюссель также, вероятно, захочет решить имеющиеся проблемы с правами граждан ЕС, проживающих в Великобритании, тысячи из которых столкнулись с трудностями при получении статуса поселенца, который гарантировал, что их права останутся неизменными после Брекста. Также остаются нерешенными с 2020 года вопросы, связанные с Гибралтаром.

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"Предыдущее правительство предпочло уклониться от решения некоторых из этих вопросов, потому что они сложны, и согласилось на статичные отношения", - сказал Euronews научный сотрудник организации "Британия в меняющейся Европе" Джоэл Реланд.

"Если лейбористы хотят продвинуть отношения дальше, им нужно решать эти вопросы", - указывает эксперт.

"Как бы ни было хорошо показать, что вы гораздо дружелюбнее относитесь к ЕС, Еврокомиссия не захочет рассматривать варианты нового сотрудничества, пока не будут выполнены имеющиеся обязательства", - поясняет Реланд.

По его словам, еще одно требование, стоящее на первом месте в списке Брюсселя, - соглашение о мобильности молодежи, которое облегчит молодым британцам и европейцам перемещение через границ для учебы или работы.

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Молодежь протестует против выхода Великобритании из ЕС. Лондон, 25 июня 2016 года. AP

Европейская комиссия предложила начать переговоры по соглашению о мобильности молодежи в апреле этого года, но лейбористы неоднократно отвергали эту перспективу в ходе своей предвыборной кампании, опасаясь, что она будет неверно истолкована как возвращение к свободе передвижения, что считается неприемлемым для большинства британского электората.

Реланд считает, что теперь лейбористы стоят перед дилеммой, решая, не соглашаться и далее с этой схемой, как они делали это во время предвыборной кампании, или попытаться заключить сделку, которая будет приемлема как для Еврокомиссии, так и для скептически настроенной к ЕС части их внутренней аудитории.

"Привилегированный" партнер по безопасности

Дипломаты ЕС говорят, что в более опасном и геополитически нестабильном мире с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом более открытое для тесных отношений в области безопасности и обороны правительство в Лондоне, можно только приветствовать.

"Очевидно, что Великобритания должна стать для нас привилегированным партнером в области внешней и оборонной политики", - сказал один из дипломатов ЕС.

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Хотя предыдущее правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком также рассматривалось как конструктивный партнер в сфере безопасности, чиновники ЕС видят возможность формализовать партнерство с Лондоном и под руководством Стармера.

"Хотя предыдущее правительство Великобритании не было неконструктивным, новый кабмин не имеет багажа Консервативной партии и в целом придерживается гораздо более проевропейских взглядов", - напоминает Луиджи Скацциери.

"Пакт по безопасности не до конца проработан, но, судя по словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, идея заключается в том, чтобы выйти на довольно широкий уровень и создать набор договоренностей, которые позволят Великобритании и ЕС более тесно сотрудничать, начиная с собственно внешней политики и заканчивая такими областями, как миграция, энергетическая безопасность, здравоохранение и критически важные сырьевые ресурсы", - добавил он.

Расширение участия в военных и гражданских миссиях ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP), а также более тесное сотрудничество по вопросам безопасности, таким как нелегальная миграция, пограничный контроль и терроризм, вероятно, могут стать быстрыми победами.

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Однако Скацциери считает, что Брюссель, скорее всего, ограничит амбиции в области безопасности, которые имеют "экономический аспект", опасаясь, что это может "стать способом обойти соглашение о торговле и сотрудничестве 2020 года".

Вследствие этого Великобритания не будет стремиться присоединяться к каким-либо схемам, инициированным новым комиссаром по обороне, который, как ожидается, будет назван председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ближайшие недели и которому будет поручено упорядочить внутренние оборонные сферы блока для повышения их эффективности и операционной совместимости.

"Это потребует от Великобритании финансовых взносов в программы ЕС, с чем, как я подозреваю, в Лондоне вряд ли согласятся", - резюмирует Скацциери.