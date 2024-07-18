Британия перезагружает отношения с ЕС

Новое правительство Великобритании, возглавляемое лейбористами, обещает улучшить отношения с ЕС. Сейчас обсуждается возможность проведения двустороннего саммита.

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"Британия возвращается на европейскую сцену" и будет действовать как "партия доброй воли", заявил в интервью Euronews новый британский министр по связям с ЕС Ник Томас-Саймондс.

"Мы будем правительством, которое уважает международное право, правительством, которое занимает высокое место на мировой арене", - сказал Томас-Саймондс.

"Что касается Виндзорских рамок, мы обязаны их выполнять. Я не утверждаю, что мы со всем согласны, но обещаем добросовестно соблюдать условия соглашения", - добавил он.

Министр побеседовал с корреспондентом Euronews в Бленхеймском дворце на юге Англии, где в четверг проходил форум Европейского политического сообщества, в котором приняли участие около 50 европейских лидеров.

Этот форум стал вторым поводом для встречи нового лейбористского правительства с ключевыми партнерами после победы на выборах 4 июля, которая положила конец 14-летнему правлению консерваторов.

Хотя официальными темами повестки дня были миграция, энергетическое сотрудничество и борьба с иностранным вмешательством , Лондон выразил надежду, что саммит позволит ему "перезагрузить" отношения с европейскими партнерами.

Премьер-министр Кир Стармер в своем вступительном слове к собравшимся заявил, что Великобритания "будет укреплять существующие отношения и строить новые".

"Это включает в себя перезагрузку наших отношений с ЕС, потому что я верю, что Великобритания и ЕС, работая вместе как суверенные партнеры, являются мощной силой добра на всем нашем континенте, мира, безопасности, процветания для всех", - добавил он.

На прошлой неделе Стармер встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Он также провел переговоры с ирландским премьером Саймоном Харрисом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в кулуарах саммита EPC.

"Речь идет о создании нового конструктивного партнерства между Великобританией и ЕС, которое будет отвечать вызовам этого десятилетия 2020-х годов, а не на прошлых лет", - сказал Томас-Саймондс в интервью Euronews. .

"Мы хотим рассмотреть ряд областей, в которых ЕС и Великобритании действительно выгодно сотрудничать, особенно когда мы видим угрожающую международную картину", - добавил британский министр.

"Сегодня Великобритания снова здесь, на европейской сцене", - добавил он.

Мишель: "Одинаковые амбиции для большего процветания

По словам главы Европейского совета, также была затронута перспектива проведения саммита ЕС и Великобритании в ближайшие месяцы.

"Было бы хорошо провести двусторонний саммит для установления четких рамок стратегического сотрудничества между Соединенным Королевством и ЕС", - сказал Мишель в беседе с Euronews.

"Мы абсолютно убеждены, что, когда сталкиваемся с такими сложными и необычными глобальными вызовами, нужно более тесное сотрудничество. Нам нужно лучше координировать свои действия", - отметил глава Евросовета.

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"Соединенное Королевство и ЕС разделяют одни и те же стремления к процветанию и стабильности", - добавил он.

Сообщается, что Великобритания намерена заключить с ЕС оборонный пакт, внести изменения в ветеринарное соглашение. ЕС, тем временем, хотел бы найти общий язык по вопросам мобильности молодежи и прав граждан.

Организация саммита "будет ответственностью следующей команды", - сказал Мишель.

"Уверен, что страны ЕС поддержат идею проведения двустороннего саммита, который может состояться в ближайшие месяцы", - добавил он.