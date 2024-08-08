Еврокомиссия: Украина "имеет право" наносить удары вне своей территории

Украина имеет право - в целях самообороны - поражать цели за пределами своей территории. Так представитель Еврокомиссии прокомментировал в четверг идущие третий день бои российской армии с украинскими войсками, продвинувшимися вглубь Курской области.
Украина имеет право - в целях самообороны - поражать цели за пределами своей территории. Так представитель Еврокомиссии Питер Стано прокомментировал идущие уже третий день бои российской армии с украинскими войсками, продвинувшимися вглубь Курской области.
Накануне Владимир Путин квалифицировал вторжение как “крупномасштабную провокацию”. Российский президент встретился с руководством обороны и безопасности, чтобы обсудить то, что он назвал “неизбирательным обстрелом гражданских зданий, жилых домов, машин скорой помощи из различных видов оружия”.
Он поручил кабинету министров скоординировать оказание помощи жителям Курской области. Боевые действия ведутся в 500 километрах от Москвы, отмечают наблюдатели. Путин добавил, что нападение совершено с "использованием западного оружия".
Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отказался комментировать операцию и сказал, что администрация Джо Байдена обратилась к украинской стороне за объяснениями.