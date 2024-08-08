Еврокомиссия: Украина "имеет право" наносить удары вне своей территории

By Euronews

Украина имеет право - в целях самообороны - поражать цели за пределами своей территории. Так представитель Еврокомиссии прокомментировал в четверг идущие третий день бои российской армии с украинскими войсками, продвинувшимися вглубь Курской области.

РЕКЛАМА

Украина имеет право - в целях самообороны - поражать цели за пределами своей территории. Так представитель Еврокомиссии Питер Стано прокомментировал идущие уже третий день бои российской армии с украинскими войсками, продвинувшимися вглубь Курской области.

Мы считаем, что Украина ведёт законную оборонительную войну против незаконной агрессии. И в рамках этого законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по врагу везде, где она сочтет это необходимым: на своей территории, а также на территории врага Питер Стано представитель Европейской комиссии

Накануне Владимир Путин квалифицировал вторжение как “крупномасштабную провокацию”. Российский президент встретился с руководством обороны и безопасности, чтобы обсудить то, что он назвал “неизбирательным обстрелом гражданских зданий, жилых домов, машин скорой помощи из различных видов оружия”.

Он поручил кабинету министров скоординировать оказание помощи жителям Курской области. Боевые действия ведутся в 500 километрах от Москвы, отмечают наблюдатели. Путин добавил, что нападение совершено с "использованием западного оружия".

Наша позиция не меняется с февраля 2022 года. Это полная поддержка Украины в её законной самообороне от агрессии. И наша поддержка включает политическую, финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную помощь. В этом вопросе ничего не меняется Питер Стано представитель Европейской комиссии

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отказался комментировать операцию и сказал, что администрация Джо Байдена обратилась к украинской стороне за объяснениями.