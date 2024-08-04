Зеленский: "Истребители F-16 уже находятся в Украине"

By Euronews и AP, EBU

Истребители F-16 уже находятся в Украине, заявил президент Зеленский на пресс-конференции по случаю Дня военно-воздушных сил. Место проведения мероприятия не разглашалось. Зеленский отказался ответить на вопрос, какие задачи будут выполнять истребители и сколько их всего.

РЕКЛАМА

Истребители F-16 уже находятся в Украине, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю Дня военно-воздушных сил в воскресенье. Место проведения мероприятия не разглашалось, Зеленский выступил, стоя перед двумя истребителями, в то время как два других пролетели над собравшимися.

Президент Украины отказался ответить на вопрос, какие задачи будут выполнять истребители F-16 и сколько их всего. "Партнёры знают эту информацию", добавил он.

Владимир Зеленский пояснил, что дал указание украинским дипломатам связаться с Североатлантическим альянсом насчёт возможности того, чтобы российские ракеты сбивались в воздушном пространстве Украины самолетами соседних стран.

Это решение, очевидно, трудное для наших партнеров, поскольку они опасаются ненужной эскалации. Мы будем работать над этим... Я думаю, что у нас есть хороший вариант в виде совета Украина-НАТО... чтобы страны НАТО могли поговорить с Украиной о возможности создания небольшой коалиции соседних стран, которая сбивала бы вражеские ракеты Владимир Зеленский президент Украины

По словам украинского военного чиновника, Киев может оставить часть истребителей F-16 на иностранных базах для защиты от российских ударов. Ранее президент РФ предупредил, что Москва может рассмотреть возможность нанесения ударов по объектам в странах НАТО, если там будут размещены военные самолеты, используемые в Украине.

Количество уже подготовленных пилотов недостаточно. Но положительный момент - то, что мы ожидаем появления дополнительных F-16, и многие наши ребята тренируются Владимир Зеленский президент Украины

Американский истребитель F-16 на протяжении 50 лет был основным боевым самолетом НАТО и многочисленных военно-воздушных сил по всему миру. Обозреватели подчёркивают, что прибывшие в Украину F-16 подарены западными союзниками Украины, ранее они использовались в ВС Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

Комментируя поставки истребителей F-16 Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что это "не окажет существенного влияния на динамику развития событий на поле боя".

Военные аналитики подчёркивают, что F-16 повысят военную мощь Украины, особенно за счет модернизации её противовоздушной обороны, но одни истребители не смогут переломить ход войны: Россия за последние недели добивается небольших, но устойчивых успехов на поле боя в восточной части Донецкой области.

В свою очередь Украина за последние 24 часа потопила российскую подводную лодку и нанесла удар по российскому аэродрому, сообщили в ВСУ.

Киев нанёс удар по российской подводной лодке класса "Кило" и зенитно-ракетному комплексу С-400 на оккупированном Москвой Крымском полуострове, говорится в заявлении Генерального штаба в субботу. Здесь также подтвердили, что украинские войска нанесли удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области после массированного обстрела территории России беспилотниками.

Между тем, белгородский губернатор. Вячеслав Гладков сообщил, что рано утром в воскресенье в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в городе Шебекино погибла женщина.