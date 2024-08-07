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Бои в Курской области: прорыв ВСУ через границу

Власти РФ утверждают, что уничтожили технику ВСУ в Курской области
Власти РФ утверждают, что уничтожили технику ВСУ в Курской области Авторское право Кадр из видео минобороны РФ via AP
Авторское право Кадр из видео минобороны РФ via AP
By Euronews
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Сообщается о 24 пострадавших в результате обстрелов среди гражданского населения, пять человек погибли.

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Российские власти заявляют, что во вторник украинские войска вошли в приграничные районы Курской области.

Министерство обороны России утверждает, что около 300 украинских военнослужащих при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российские пограничные позиции в районе Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области.

Власти Курской области и минобороны РФ уверяют, что контролируют ситуацию.

В среду днем минобороны РФ заявило о продолжении боевых действий и уничтожении украинской военной техники. Ведомство утверждает, что не допустило продвижения украинских сил вглубь территории РФ.

В Киеве пока официально не комментируют прорыв ВСУ через границу РФ.

Однако представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия не контролирует свою границу. "Российские военные командиры лгут о контроле ситуации в Курской области", — написал Коваленко в сообщении в Telegram.

Провоенный телеграм-канал "Рыбарь", близкий к Минобороны РФ, утверждает, что ВСУ удалось закрепиться в селах Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Продолжаются бои в в Гончаровке и Олешне. Другие российские источники заявляют уже об 11 населенных пунктах.

Из разных источников поступают сообщения, что ВСУ продвигаются к Судже. Наблюдатели отмечают, что там находится газоизмерительная станция Суджа, это единственная точка, через которую идет транзит российского газа в Европу.

Курские медики сообщили о 24 пострадавших в результате обстрелов среди гражданского населения, пять человек погибли, ранения получили шесть детей. В регион направлена бригада медицинских специалистов российских федеральных центров.

Власти призывают местных жителей пополнять запасы донорской крови в местных больницах.

Ожидается, что в среду президент РФ соберет экстренное совещание Совета безопасности.

В Орловской области разместили первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области.

В среду утром губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате атаки дронов ВСУ повреждены 22 квартиры, один человек пострадал.

Удары РФ по Украине

Сигнал воздушной тревоги в Сумской области звучит уже сутки.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 7 августа по территории Украины были выпущены 30 беспилотников из районов Приморско-Ахтарска и Ейска в Краснодарском крае, все они сбиты.

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В Хмельницкой области обломки беспилотников повредили промышленное преlприятие.

Генштаб ВСУ сообщил, что за последние сутки на линии фронта произошло 136 столкновений, силы РФ активно наступают на Покровском направлении.

В Донецкой области в результате российских обстрелов пострадали 12 мирных жителей.

В Херсонской области в результате российской военной агрессии пострадали 15 человек, сообщается об одном погибшем.

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В Киевской области один человек получил ранения, повреждены 22 частных дома.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о проведенном рейде на Тендровскую косу в Херсонской области.

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