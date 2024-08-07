Бои в Курской области: прорыв ВСУ через границу

Сообщается о 24 пострадавших в результате обстрелов среди гражданского населения, пять человек погибли.
Российские власти заявляют, что во вторник украинские войска вошли в приграничные районы Курской области.
Министерство обороны России утверждает, что около 300 украинских военнослужащих при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российские пограничные позиции в районе Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области.
Власти Курской области и минобороны РФ уверяют, что контролируют ситуацию.
В среду днем минобороны РФ заявило о продолжении боевых действий и уничтожении украинской военной техники. Ведомство утверждает, что не допустило продвижения украинских сил вглубь территории РФ.
В Киеве пока официально не комментируют прорыв ВСУ через границу РФ.
Однако представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия не контролирует свою границу. "Российские военные командиры лгут о контроле ситуации в Курской области", — написал Коваленко в сообщении в Telegram.
Провоенный телеграм-канал "Рыбарь", близкий к Минобороны РФ, утверждает, что ВСУ удалось закрепиться в селах Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Продолжаются бои в в Гончаровке и Олешне. Другие российские источники заявляют уже об 11 населенных пунктах.
Из разных источников поступают сообщения, что ВСУ продвигаются к Судже. Наблюдатели отмечают, что там находится газоизмерительная станция Суджа, это единственная точка, через которую идет транзит российского газа в Европу.
Курские медики сообщили о 24 пострадавших в результате обстрелов среди гражданского населения, пять человек погибли, ранения получили шесть детей. В регион направлена бригада медицинских специалистов российских федеральных центров.
Власти призывают местных жителей пополнять запасы донорской крови в местных больницах.
Ожидается, что в среду президент РФ соберет экстренное совещание Совета безопасности.
В Орловской области разместили первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области.
В среду утром губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате атаки дронов ВСУ повреждены 22 квартиры, один человек пострадал.
Удары РФ по Украине
Сигнал воздушной тревоги в Сумской области звучит уже сутки.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 7 августа по территории Украины были выпущены 30 беспилотников из районов Приморско-Ахтарска и Ейска в Краснодарском крае, все они сбиты.
В Хмельницкой области обломки беспилотников повредили промышленное преlприятие.
Генштаб ВСУ сообщил, что за последние сутки на линии фронта произошло 136 столкновений, силы РФ активно наступают на Покровском направлении.
В Донецкой области в результате российских обстрелов пострадали 12 мирных жителей.
В Херсонской области в результате российской военной агрессии пострадали 15 человек, сообщается об одном погибшем.
В Киевской области один человек получил ранения, повреждены 22 частных дома.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о проведенном рейде на Тендровскую косу в Херсонской области.