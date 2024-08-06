Харьковчане проходят начальную военную подготовку

By Euronews

В Центре национального сопротивления опытные инструкторы обучают жителей Харькова начальной военной подготовке.

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За последние несколько месяцев курсы начальной военной подготовки в областном Центре национального сопротивления завершили более 250 человек. Еще 400 проходят учебу.

Надежда Мокляк, учительница: "Мне необходимо пройти обучение не только как преподавателю предмета "Оборона Украины". Мне это нужно и как классному руководителю, как человеку, живущему в такое опасное время. Если бы мне было нужно написать сочинение на тему "Как вы провели лето?", я бы написала очень интересное сочинение".

Преподают в Центре опытные инструкторы. В числе дисциплин - навыки безопасного обращения с оружием и техникой, оказание первой медицинской помощи.

Александр Заливан, Центр национального сопротивления: "Все это необходимо, поскольку неожиданные взрывы происходят на (объектах) нашей инфраструктуры, в населенных пунктах. Каждый человек в любой момент может оказаться в ситуации, когда необходимо оказать помощь себе или человеку, который находится рядом".

Курсы доступны для всех взрослых мужчин и женщин в возрасте до 60 лет, независимо от профессии.