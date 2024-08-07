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Румыны везут мидии из Болгарии, хотя могут добывать свои. В чем проблема?

Черные мидии нужны и болгарам, и румынам.
Черные мидии нужны и болгарам, и румынам. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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Власти Румынии не зажгли "зеленый свет" местным предпринимателям, желающим добывать и разводить черные мидии. Это играет на руку соседней Болгарии, куда все чаще едут ценители морепродуктов.

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Разведение мидий - важная отрасль на берегу Черного моря. И пока Болгария производит огромное количество моллюсков на гигантских аквафермах, румынские предприниматели ждут разрешения от властей на вылов и выращивание собственных черных мидий, которые - говорят эксперты - ничуть не уступают болгарским.

Пожилая румынская пара ездит за свежими моллюсками в Болгарию. "Это неправильно, - cчитает женщина. - Почему бы не добывать их и в нашей стране и тут же, у нас, подавать? Зачем импортировать из Болгарии?"

Этим же вопросм задается и Матей Датку, румынский ресторатор и предприниматель. "Сейчас мы получаем большую часть мидий из Болгарии, но пытаемся и сами выращивать их, собирать в море - прямо здесь, поблизости. Но возникли всякие проблемы, в нашем море сегодня много чего есть, развелись какие-то бактерии. И все это вынуждает нас брать болгарских мидий", - сожалеет он.

Датку уже много лет ждет разрешения от властей, чтобы выращивать мидии прямо у своего ресторана. Он вложил, по собственному признанию, до 15 тысяч евро в складские помещения и устройства для очистки моллюсков от песка, но пока оборудование простаивает. "Вот тут у нас станция для удаления песка, - показывает и рассказывает Датку. - И это не я придумал, это из Италии привезено. Мидии следовало бы доставать из моря, очищать от песка и подавать на стол туристам".

Румыны давно знают и любят болгарские мидии, ценители морепродуктов не ленятся ездить за ними в Болгарию. Там знаменитые фермы в Далбоке стали "клондайком" для предпринимателей и рестораторов. Черные мидии достают из моря, а затем привозят на лодке к ресторанам прямо на глазах клиентов, которые могут тут же их заказать.

Без взаимопонимания между между властями и рестораторами румынское побережье рискует потерять часть туристов, которые ради свежих мидий выбирают Болгарию Ситуация осложняется тем, что недавно в районе румынской Констанцы обнаружили токсичные водоросли, экспертам предстоит разобраться.

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