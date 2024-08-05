Назначения в RAI и в еврокомиссары: испытания на прочность Мелони

By euronews

Италия должна представить Еврокомиссии своего кандидата в высший орган исполнительной власти ЕС и определить состав совета директоров национального телевещателя RAI. От этого может зависеть политическая судьба Мелони.

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Август - месяц напряжённой работы для премьер-министра Италии Джорджи Мелони. До 30-го числа страны-члены ЕС должны представить на рассмотрение Европейской комиссии список кандидатов в высший орган исполнительной власти. Италии - тоже предстоит делегировать представителя своей страны. Мелони давно метит на весомую должность в Еврокомиссии, не скрывая своего интереса к экономическому портфелю. Но шансы на это значительно снизились, поскольку и сама Мелони, и её группа в ЕП "Европейских консерваторов и реформистов" утратили политический вес в Брюсселе.

А ещё раньше - в срок до 9 августа, когда парламентарии уйдут на летние каникулы, премьер должна назначить новое руководство итальянской телерадиокомпании RAI. Этот вопрос встал особенно остро, когда 24 июля её глава Маринелла Сольди объявила о своей отставке и перешла на BBC.

На первый взгляд, речь идёт о двух отдельных назначениях. На самом же деле, решения по ним взаимосвязаны и имеют большое значение для Мелони.

Во-первых, из-за опубликованного на прошлой неделе доклада Европейской комиссии о верховенстве закона, с акцентом на проблемы взаимоотношений RAI и итальянского правительства. А во-вторых, из-за нестабильных отношений с союзниками в правительственном большинстве, едиными в Италии, но рассредоточенными по трём разным фракциям в Европе.

Виды Мелони на экономический портфель

Хотя Италия официально пока не представила свою кандидатуру Брюсселю, чаще других упоминается имя нынешнего министра по европейским делам и интеграции Раффаэле Фитто.

Именно на него ставит Мелони, желая, чтобы ему досталась должность комиссара, в ведении которого треть бюджета Евросоюза, Фонд восстановления и реализация плана по снижению административного бремени.

Но амбиции Мелони могут разбиться о недавние трения с Брюсселем и, в частности, с переизбранной на пост председателя Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Дорогая Урсула..."

Претензии Брюсселя по поводу совободы прессы в Италии, случаев запугивания журналистов политиками, отсутствия защиты профессиональной тайны и журналистских источников, буксования реформы закона о диффамации, а также вмешательства властей в работу RAI задели Мелони настолько, что она, находясь с визитом в Китае, прямо оттуда отправила письмо лично фон дер Ляйен.

В нём премьер-министр отметила, что "рекомендации для Италии не особенно отличаются от рекомендаций предыдущих лет", однако впервые содержание доклада было "искажено её политическими противниками для совершения нападок на итальянское правительство", читай оппозицией и СМИ.

Реакция Еврокомиссии была сдержанной. "Мы получили письмо Мелони и изучаем его", - заявила 30 июля пресс-секретарь ЕК Анитта Хиппер, подчеркнув, что доклад является "результатом" консультаций с самими странами-членами и, соответственно, отдельными национальными правительствами. Мелони, вернувшись к этому вопросу в первом сообщении для прессы из Пекина в тот же день, подчеркнула, что письмо содержало лишь "общие размышления", а отношения с Европейской комиссией восе не ухудшились.

Взлёт и падение Мелони в Брюсселе

В преддверии европейских выборов Мелони обхаживали как ультраправые, так и фон дер Ляйен - она даже заявила, что готова принять "Братьев Италии" в ЕНП. Именно Мелони на волне роста ультраконсерваторов могла сдвинуть ЕП вправо и добиваться выгодных для Италии комиссарских портфелей.

Но тогда ультраправые не прорвались, традиционные группы в Европарламенте снова получили большинство и сохранили за собой право проводить назначения в кабинет фон дер Ляйен. Мелони протестовала, пыталась обратить вспять уже запущенный процесс, но безуспешно. И в итоге она даже выступила против переизбрания фон дер Ляйен, впервые выведя Италию из состава европейского большинства.

По словам премьера, всё это никак не отразится на распределении комиссарских должностей. "Я продолжаю вести диалог с фон дер Ляйен", - заверила она. Однако, по мнению Financial Times, последние события показали "признаки ослабления" позиций Рима в переговорах с Брюсселем, и выбор комиссара станет "ключевым испытанием" для Мелони.

На этом неприятности для Мелони не заканчиваются. Осложняют политическую игру в Брюсселе - и не только - отношения с ее союзниками по правительству: Маттео Сальвини предпринимает попытки забрать у неё голоса правых. Именно из-за этих внутренних противоречий в правительственной коалиции большинства Мелони не смогла поддержать свою "подругу Урсулу".

Теперь ей потребуется одобрение "Лиги" и "Вперёд, Италия", чтобы протолкнуть своего кандидата в еврокомиссары. В этой ситуации необходимы посредничество и, возможно, уступки по другим вопросам: в частности, по назначениям в RAI.

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Тупиковая ситуация с RAI

Досье RAI уже несколько недель заботит премьер-министра, отставка Сольди теперь требует по нему срочного решения. Всё - из-за шумихи, поднятой брюссельским докладом о верховенстве закона, и многочисленных обвинений во вмешательстве в редакционную политикутелерадиокомпании, которую оппозиция и критики теперь называют "телевидение Мелони".

Ряд членов Демократической партии, "Движения пять звёзд" и Альянса зелёных левых раскритиковали "раздражающие" и "виктимизирующие" высказывания премьер-министра в её письме фон дер Ляйен, требуя, чтобы Мелони явилась в наблюдательную комиссию RAI для дачи объяснений.

Союзники в правительственной коалиции даже не могут договориться о дне голосования по членам совета директоров, чего уж говорить о выдвижении кандидатов.

Палата депутатов и Сенат должны выбрать по двум членам совета директоров, ещё двое назначаются Советом министров и один - сотрудниками RAI. После новое руководство соберётся, чтобы избрать генерального директора и назначить президента. Их кандидатуры передадут на голосование в парламентскую наблюдательную комиссию.

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Игра за выдвижение кандидатур в RAI - внутренняя, но она может отразиться на положении дел Джорджи Мелони на европейском фронте, если партии большинства вовремя и без потерь не смогут договориться.