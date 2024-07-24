Доклад Еврокомиссии о стандартах демократии: Италия, Венгрия и Словакия под огнём критики

Свобода прессы – один из главных показателей, по которому в Брюсселе судят о соблюдении принципов верховенства права.

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Италия, Венгрия и Словакия подверглись критике со стороны Еврокомиссии из-за "продолжающегося падения демократических стандартов", что ставит под угрозу эффективное преследование коррупции, независимость судебной системы и безопасность журналистов.

В обширном докладе о верховенстве закона, ежегодно выпускаемом Европейской комиссией, рассматриваются все страны-члены ЕС и предлагаются рекомендации по устранению недостатков.

"Защита верховенства закона – это постоянная работа, – заявила в среду еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Йоурова, представляя основные выводы. – Мы видим, что дальнейшие действия всё ещё необходимы".

В докладе "нет ни обвинений, ни порицаний, ни восхвалений", добавила она, назвав документ "превентивным инструментом" для развития диалога и повышения осведомлённости.

Итальянцам показывают "Мелони-ТВ"?

Так, правительство Джорджи Мелони призывают приложить больше усилий для обеспечения надлежащего финансирования государственных СМИ, защиты профессиональной тайны журналистов и реформирования правовой базы по клевете и диффамации.

Призыв прозвучал на фоне обеспокоенности в Италии растущим наступлением властей на телерадиовещательную компанию RAI, предполагаемыми случаями цензур, преследованием критиков и потенциальной покупкой новостного агентства AGI Антонио Анджелуччи, депутатом от ультраправой "Лиги".

В мае журналисты RAI объявили забастовку в знак протеста против "удушающего контроля", который правительство Мелони якобы осуществляет над редакционными материалами.

Глава кабмина и лидер постфашистской партии "Братья Италии" подала судебные иски против нескольких журналистов, которые сделали оскорбительные замечания в её адрес. На прошлой неделе одного из них обязали выплатить 5 000 евро в качестве компенсации за насмешки над ростом премьер-министра в социальных сетях.

"Мы уже много лет говорим о необходимости предоставить журналистам гарантии, – подчеркнула Йоурова, отвечая на вопрос об Италии. – Но в связи с новыми инцидентами, о которых сообщают заинтересованные стороны, и сокращением бюджета это приобретает особую актуальность".

Традиционный "нарушитель" – Венгрия

Что касается Венгрии под руководством Виктора Орбана, доклад показывает полное отсутствие прогресса в нескольких областях: от борьбы с коррупцией на высшем уровне и прозрачности политической рекламы до независимости СМИ и НПО.

За последние годы Брюссель возбудил множество дел против Будапешта. Еврокомиссия запустила в отношении Венгрии процедуру по статье 7 Договора о ЕС, в результате чего Орбан может потерять право голоса в Европейском совете.

В ответ на постоянную тенденцию к откату от демократии Комиссия заморозила более 30 миллиардов евро из фондов сплочения, предназначенных Венгрии. Виктор Орбан неоднократно называл это "финансовым шантажом".

Однако в прошлом году исполнительная власть выделила 10,2 млрд евро после того, как Будапешт провёл судебную реформу в соответствии с рекомендациями ЕС. Это решение заставило Европейский парламент подать на Комиссию в суд.

Примерно 22 миллиарда евро остаются замороженными, и нет никаких перспектив на скорое решение проблемы.

"Мы стараемся быть справедливыми при анализе ситуации, – заявил Дидье Рейндерс, европейский комиссар по вопросам юстиции. – Но я бы сказал, что Венгрия – это настоящая системная проблема для Комиссии, когда речь идёт о верховенстве закона".

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"Еврокомиссии пора перейти от слов к делу"

Аналогичный исход может вскоре постигнуть и Словакию, за которой уже несколько месяцев пристально наблюдают брюссельские чиновники. Озабоченность у ЕС вызывают законодательные изменения, инициированные правительством Роберта Фицо.

В частности, речь идёт о реорганизации общественного вещателя RTVS, который в этом месяце расформировали и заменили новой организацией, известной как SVTR.

По словам Фицо, реформа была необходима для устранения политической предвзятости компании RTVS, которая, по его словам, "находилась в конфликте с правительством Словакии". Сотрудники экс-RTVS, которые устроили акцию протеста, не согласны с этими утверждениями.

В целом положение СМИ ухудшается во многих странах-членах ЕС. И, по мнению Европейской федерации журналистов (EFJ), Еврокомиссии пора перейти от слов к делу.

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"Мы надеемся, что на основе нового европейского регламента о свободе СМИ, который вступит в силу в период с ноября 2024 года по август 2025 года, можно будет инициировать процедуры против Италии, Словакии и, возможно, Греции, – заявил Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь Федерации. – И мы будем помогать Комиссии в документировании этих нарушений".

"Мы считаем, что этот отчёт – всего лишь констатация фактов и что нужно идти дальше. Европейской комиссии пора принять меры против этих угроз свободе прессы в Европе. Это риск того, что граждане лишатся доступа к информации", – добавил он.

На более позитивной ноте: согласно авторам отчёта, по сравнению с первым выпуском Доклада о верховенстве права (в 2020 году), государства-члены в целом "гораздо лучше подготовлены к обнаружению, предотвращению и реагированию на вызовы, стоящие перед демократией".