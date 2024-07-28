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Письмо Джорджи Мелони Урсуле фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен и Джорджия Мелони
Урсула фон дер Ляйен и Джорджия Мелони Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Fortunato Pinto
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Премьер-министр Италии направляет письмо главе Ервокомиссии в ответ на рекомендации Брюсселя о верховенстве закона в странах ЕС. Мелони обращает внимание на три важнейших аспекта, связанных со свободой прессы

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Находясь с визитом в Китае, премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в ответ на рекомендации по верховенству закона в странах Евросоюза. Рекомендации поступили в критический момент в Брюсселе, где обсуждается выбор членов комиссии, за место в которой борется Мелони.

В чем заключаются рекомендации прессы для Италии

По мнению Брюсселя, в Италии вызывают беспокойство случаи запугивания журналистов политиками, отсутствие защиты профессиональной тайны и журналистских источников, задержка с реформой режима диффамации, а также вмешательство политиков в работу общественной сети RAI.

Мелони защищается от обвинений

В воскресенье премьер-министр направила фон дер Ляйен письмо, в котором она отстаивает позицию своего правительства:

"Дорогая Урсула, несколько дней назад, как это происходит каждый год с 2020 года, Европейская комиссия опубликовала свой ежегодный доклад о верховенстве закона в ЕС, и итоговые рекомендации в отношении Италии не особенно отличаются от рекомендаций предыдущих лет, однако впервые содержание этого документа было искажено для политического использования некоторыми в попытке напасть на итальянское правительство. Некоторые даже зашли так далеко, что утверждают, что верховенство закона и свобода информации в Италии окажутся под угрозой, особенно в RAI", - написала Мелони и далее объяснила три пункта, которые она считает критическими.

Три критических момента для Мелони

"Критика, которая звучит в адрес правительства , в основном касается трех вопросов: 1. того, что система*управления RaiI не гарантирует полной независимости государственной службы, которая будет подвержена чрезмерному политическому вмешательству; 2. того, что изменение редакционной линии общественного вещания приведет к отставке различных журналистов и ведущих; 3. предполагаемого несоблюдения par condicio во время последних выборов в Европейский парламент",* - пишет Мелони.

По первому пункту Мелони напоминает, что реформа Rai была задумана и осуществлена в 2015 году партией относительного большинства Partito Democratico во время правления Маттео Ренци при оппозиции партии Fratelli d'Italia. "Если, таким образом, существует проблема политического вмешательства из-за существующего законодательства, это, конечно, не может быть поставлено в вину тем, кто пострадал от него", - написала Мелони, напомнив затем, что правительство и большинство еще не воспользовались правом на обновление управления Rai, за исключением обязательного назначения нового генерального директора в 2023 году после отставки его предшественника.

"Поэтому непонятно, как можно обвинять это правительство в предполагаемом политическом вмешательстве в управление Rai",- пишет Мелони.

"Журналисты уходят из-за динамики рынка".

"Жаль, что даже доклад Комиссии по верховенству закона и, в частности, по свободе информации в сфере общественного вещания не был пощажен профессионалами дезинформации и мистификации", - раскритиковал премьер, а затем объяснил, почему некоторые журналисты и ведущие покинули Rai в последние месяцы: "Это произошло не из-за изменения редакционной линии, а в силу нормальной динамики рынка".

"Инструментальная критика, никакого нарушения par condicio".

Отвечая тогда на споры о предполагаемом нарушении par condicio во время европейской избирательной кампании, Мелони написала, что "во время всех прошлых избирательных кампаний все действующие правительства могли законно продолжать информировать граждан о своей деятельности, при этом институциональная информация не подпадала под сроки par condicio, предусмотренные действующим законодательством".

По этой причине Мелони определяет как "инструментальную" критику в третьем пункте то, что RAI нарушила правила par condicio в пользу правительственного большинства во время последних консультаций по выборам членов Европейского парламента.

"Фальшивые новости, загрязняющие дебаты".

Далее Мелони пишет об использовании фальшивых новостей для загрязнения дебатов в Европе:

"Со стороны итальянского правительства я подтверждаю, что приложу все усилия, чтобы обеспечить в Италии и в Европе полное уважение к основополагающим ценностям, лежащим в основе Европейского союза, и неуклонное стремление продвинуть Италию вперед в области свободной информации, борьбы с фальшивыми новостями и плюрализма общественного радио и телевидения после десятилетий наглой политической аллокации".

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