Италия и Китай: соглашение о партнёрстве

В центре соглашения, подписанного в Пекине Джорджой Мелони - автомобильный сектор

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Первая с 2019 года поездка итальянского премьер-министра в Китай и первый визит Джорджи Мелони за рубеж с момента вступления в должность призваны перезагрузить отношения между Римом и Пекином и укрепить экономическое сотрудничество после выхода Италии из инициативы "Один пояс, один путь".

В Пекине Мелони подписала трехлетний план, способствующий стратегическому партнерству между двумя странами в ряде областей.

Стимулирование роста автомобильного сектора Италии — одной из самых стратегически важных отраслей страны — было среди основных пунктов соглашения между Римом и Пекином. Мы поговорили с одним из членов итальянской делегации, который отправился в Китай как представитель бизнес-элиты.

Главный исполнительный директор Роберто Вавассори, председатель ANFIA (Итальянская ассоциация автомобильной промышленности):

"Визит премьер-министра Италии, который получил большую политическую поддержку как премьер-министра Китая, так и президента, имеет решающее значение. Такая политическая поддержка необходима для поощрения китайских компаний (независимо от их экономических возможностей) инвестировать в Италию. Но пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем привнести китайский опыт в Италию. Теперь очередь наших компаний подготовить почву для этого. Но эта поездка была очень позитивным шагом".

В центре соглашения - электромобили и возобновляемые источники энергии .

Главный исполнительный директор Роберто Вавассори, председатель ANFIA (Итальянская ассоциация автомобильной промышленности):

"В рамках нового партнерства мы хотим перенести производство автомобилей в Европу, особенно в Италию, чтобы иметь новые источники энергии и разрабатывать электромобили для дальнейшего улучшения того, что у нас уже есть".

Поскольку Италия и другие государства-члены меняют свое взаимодействие с Китаем и вводят тарифы на некоторые китайские товары, эксперты говорят, что ЕС сталкивается с необходимостью пересмотреть свою политику в отношении Китая.

Сильвия Менегацци, доцент кафедры китайских исследований Университета ЛУИС:

"Италия использует другой инструмент в своих отношениях с Китаем. Основное внимание уделяется двустороннему партнерству, в то время как инициатива "Один пояс, один путь" больше связана с конкретным проектом в рамках внешней политики Китая с более широким и глобальным охватом".

Премьер-министр Мелони отметила, что китайские инвестиции в Италию составляют треть по сравнению с итальянскими инвестициями в Китай, и она пообещала заполнить этот пробел.