EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В Италии отмечают День освобождения. Госсми и Мелони обвинили в "цензуре" антифашистского автора

Празднование Дня освобождения Италии омрачено скандалом: госканал RAI убрал из своей программы монолог антифашистского автора с критикой ультраправого премьера Мелони.
Празднование Дня освобождения Италии омрачено скандалом: госканал RAI убрал из своей программы монолог антифашистского автора с критикой ультраправого премьера Мелони. Авторское право Roberto Monaldo/LaPresse via AP
Авторское право Roberto Monaldo/LaPresse via AP
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Италия празднует 79 лет со дня своего освобождения от режима Муссолини на фоне крупного скандала: телекомпания RAI убрала из эфира монолог антифашистского автора с критикой ультраправых у власти.

РЕКЛАМА

По всей Италии прошли торжества по случаю 79-й годовщины освобождения от фашизма. 25 апреля 1945 года пала т. н. Республика Сало – марионеточное образование на оккупированной Германией территории северной Италии.

В этом году празднование было омрачено полемикой в СМИ после того, как в субботу из программы общественного телевидения Rai был вырезан монолог известного итальянского писателя-антифашиста Антонио Скурати, автора работ о Муссолини и обладателя самой престижной в стране литературной премии "Стрега". 

В своём произведении, которое из-за полемики получило широкое распространение, автор критиковал премьера Джорджа Мелони и её партию "Братья Италии" за "переписывание истории" и нежелание "отречься от неофашистских корней".

На фоне обвинений в "цензуре", глава правительства сама опубликовала полный текст эссе Скурати на своей странице в Facebook, обвинив левых в "раздувании несуществующего скандала".

По словам премьера, RAI просто "отказалась платить 1800 евро (месячная зарплата многих сотрудников) за минутный монолог".

Руководство RAI объявило о начале внутреннего расследования. 

Главная институциональная роль в торжествах по традиции отведена не премьер-министру, а президенту республики. 

Серджо Матарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Риме, а затем отправился в город Чивителла-ин-Валь-ди-Кьяна в Тоскане, где в 1944 году в результате немецкой карательной операции были убиты 244 мирных жителя.

В своей речи глава государства заявил, что "необходимо помнить о тех массовых расправах и жертвах, [поскольку] без памяти нет будущего", добавив, что "фашистская пропаганда в газетах, подвергавшихся контролю и цензуре, отрицала неоспоримые факты", пыталась скрыть резню и "высмеять свидетелей".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Суд в Венгрии оставил итальянскую антифашистку в тюрьме

Фон дер Ляйен – Мелони: "Мы поможем вам встать на ноги"

Алессандра Муссолини: как внучка фашистского диктатора стала защитницей ЛГБТК

Цензура Освобождение Италия Джорджа Мелони СМИ Серджо Маттарелла