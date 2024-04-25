В Италии отмечают День освобождения. Госсми и Мелони обвинили в "цензуре" антифашистского автора

Италия празднует 79 лет со дня своего освобождения от режима Муссолини на фоне крупного скандала: телекомпания RAI убрала из эфира монолог антифашистского автора с критикой ультраправых у власти.

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По всей Италии прошли торжества по случаю 79-й годовщины освобождения от фашизма. 25 апреля 1945 года пала т. н. Республика Сало – марионеточное образование на оккупированной Германией территории северной Италии.

В этом году празднование было омрачено полемикой в СМИ после того, как в субботу из программы общественного телевидения Rai был вырезан монолог известного итальянского писателя-антифашиста Антонио Скурати, автора работ о Муссолини и обладателя самой престижной в стране литературной премии "Стрега".

В своём произведении, которое из-за полемики получило широкое распространение, автор критиковал премьера Джорджа Мелони и её партию "Братья Италии" за "переписывание истории" и нежелание "отречься от неофашистских корней".

На фоне обвинений в "цензуре", глава правительства сама опубликовала полный текст эссе Скурати на своей странице в Facebook, обвинив левых в "раздувании несуществующего скандала".

По словам премьера, RAI просто "отказалась платить 1800 евро (месячная зарплата многих сотрудников) за минутный монолог".

Руководство RAI объявило о начале внутреннего расследования.

Главная институциональная роль в торжествах по традиции отведена не премьер-министру, а президенту республики.

Серджо Матарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Риме, а затем отправился в город Чивителла-ин-Валь-ди-Кьяна в Тоскане, где в 1944 году в результате немецкой карательной операции были убиты 244 мирных жителя.

В своей речи глава государства заявил, что "необходимо помнить о тех массовых расправах и жертвах, [поскольку] без памяти нет будущего", добавив, что "фашистская пропаганда в газетах, подвергавшихся контролю и цензуре, отрицала неоспоримые факты", пыталась скрыть резню и "высмеять свидетелей".