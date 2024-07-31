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Киев сообщил о 89 сбитых дронах

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Авторское право Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Авторское право Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Euronews
Опубликовано
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Массированная российская атака на Украину: силы ПВО сбили 89 дронов и одну ракету

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Украинское Министрество обороны опубликовало в сети кадры того, что, по его данным, является иранскими дронами, сбитыми над неуказанной территорией восточной Украины. Украинские Военно-воздушные силы заявляют, что столкнулись с одной из крупнейших беспилотных атак за последние месяцы и сбили 89 дронов и одну ракету, запущенных Россией в среду.

На юге, по данным украинской стороны, Россия выпустила 20 снарядов по деревням в Херсонской области.

Владимир Литвинов, глава Бериславской районной военной администрации:

"Вчера противник применил системы залпового огня и артиллерию для атаки на города Берислав, Змиевка, Шляховое, Новокаиры, Тягинцы и Отрадокаменка. В результате вражеских атак были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки".

В результате атаки России на гражданскую инфраструктуру Херсонской области Украины ранен один человек, повреждены около 10 объектов.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что самая напряженная для украинских военных ситуация сложилась на Покровском направлении, российские войска также штурмуют город Торецк и ведут наступление вблизи населенных пунктов Железное, Нью-Йорк и Пивничное.

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