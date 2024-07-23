Москва: украинские дроны атаковали Крым и Кубань

By Euronews

Россия утверждает, что сбила украинские беспилотники над Крымом. Украина сообщает, что в результате атаки российского дрона в Днепропетровской области ранены дети.

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Россия утверждает, что её военные сбили 21 украинский беспилотник над Крымом и ещё 4 над Черным морем - жители северной части оккупированного украинского полуострова сообщают, что слышали взрывы.

Губернатор Краснодарского края утверждает, что в результате атаки дронов ВСУ на паром в порту "Кавказ" в Керченском проливе погиб один человек, ещё несколько ранены.

Паромная переправа - ключевое связующее звено между оккупированным Крымом и Россией.

В Днепропетровской области Украины трое детей получили ранения в результате предполагаемой атаки российского беспилотника.

По данным местных властей, нападение последовало за двухдневными обстрелами Донецкой области, в ходе которых были ранены 3 человека и повреждено несколько домов.

Новая атака была произведена в то время, когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в свою первую после российского вторжения в 2022 году поездку в Китай.

Кулеба собирается встретиться со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить пути прекращения российской агрессии и возможную роль Пекина в содействии достижению мира.

Последний раз министры встречалась на Мюнхенской конференции по безопасности в начале этого года.