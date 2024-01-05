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"Самая массированная" атака на Крым. Жителей Белгорода могут эвакуировать

Последствия обстрела Белгорода украинскими беспилотниками, 30 декабря 2024 года.
Последствия обстрела Белгорода украинскими беспилотниками, 30 декабря 2024 года. Авторское право Russia Emergency Situations Ministry telegram channel via AP, File
By Alexander Kazakevich
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В ВСУ отчитались о мощной атаке на военные объекты РФ в аннексированном Крыму. Губернатор Белгородской области допустил эвакуацию белгородцев в Старый Оскол и Губкин, которые расположены дальше от границы.

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Системе защиты россиян в оккупированном Крыму нанесены "серьёзные повреждения", заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя удар по Севастополю 4 января, в результате которого, как сообщается, был "поражён командный пункт".

Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось об "отражении" украинской атаки с применением авиационных управляемых ракет. "Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", – говорится в заявлении ведомства.

По словам назначенного Москвой руководителя Севастополя Михаила Развожаева, это была "самая массированная" атака за последнее время. Есть как минимум один пострадавший. Чиновник сообщил о падении обломков рядом с жилыми домами, пригрозив всем, кто выкладывает видео "работы ПВО" уголовным преследованием.

С утра пятницы в Севастополе по меньшей мере трижды объявлялась воздушная тревога. 

В сети появились слухи о том, что в результате удара по Крыму мог погибнуть начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Подобные публикации появились, в частности, на польском англоязычном ресурсе Visegrád 24, который не раз обвинялся в распространении фейков. 

В Киеве не подтвердили эти сообщения. Российского генерала уже объявляли жертвой украинских ударов. Так, в мае 2022 года, с формулировкой "наш инсайдер сообщает" экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Герасимов якобы получил осколочное ранение под Изюмом. 

В новогоднем интервью The Economist Владимир Зеленский заявил, что приоритетом ВСУ в 2024-м станет усиление ударов и "изоляция" аннексированного Россией Крыма.

Гладков: ситуация в Белгороде остаётся "непростой"

Власти Белгородской области, которая подвергается ежедневным обстрелам с конца декабря, объявили о возможности эвакуировать жителей не только приграничных районов, но и областного центра.

Губернатор Вячеслав Гладков предложил перевозить белгородцев в Старый Оскол и Губкин.

В пятницу под обстрел попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал охранник одного из промышленных предприятий. Накануне в Белгороде в результате очередной атаки пострадали по меньшей мере два человека.

В школах региона продлили зимние каникулы. 

А в белгородской мэрии советуют жителям заклеивать окна скотчем, чтобы защититься от взрывной волны.

Украинская разведка отчиталась в пятницу о проведённом рейде с минированием дороги в Грайворонском районе Белгородской области, не уточнив дату операции. Сообщается о "потерях" среди россиян.

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