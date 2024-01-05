"Самая массированная" атака на Крым. Жителей Белгорода могут эвакуировать

В ВСУ отчитались о мощной атаке на военные объекты РФ в аннексированном Крыму. Губернатор Белгородской области допустил эвакуацию белгородцев в Старый Оскол и Губкин, которые расположены дальше от границы.

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Системе защиты россиян в оккупированном Крыму нанесены "серьёзные повреждения", заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя удар по Севастополю 4 января, в результате которого, как сообщается, был "поражён командный пункт".

Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось об "отражении" украинской атаки с применением авиационных управляемых ракет. "Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", – говорится в заявлении ведомства.

По словам назначенного Москвой руководителя Севастополя Михаила Развожаева, это была "самая массированная" атака за последнее время. Есть как минимум один пострадавший. Чиновник сообщил о падении обломков рядом с жилыми домами, пригрозив всем, кто выкладывает видео "работы ПВО" уголовным преследованием.

С утра пятницы в Севастополе по меньшей мере трижды объявлялась воздушная тревога.

В сети появились слухи о том, что в результате удара по Крыму мог погибнуть начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Подобные публикации появились, в частности, на польском англоязычном ресурсе Visegrád 24, который не раз обвинялся в распространении фейков.

В Киеве не подтвердили эти сообщения. Российского генерала уже объявляли жертвой украинских ударов. Так, в мае 2022 года, с формулировкой "наш инсайдер сообщает" экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Герасимов якобы получил осколочное ранение под Изюмом.

В новогоднем интервью The Economist Владимир Зеленский заявил, что приоритетом ВСУ в 2024-м станет усиление ударов и "изоляция" аннексированного Россией Крыма.

Гладков: ситуация в Белгороде остаётся "непростой"

Власти Белгородской области, которая подвергается ежедневным обстрелам с конца декабря, объявили о возможности эвакуировать жителей не только приграничных районов, но и областного центра.

Губернатор Вячеслав Гладков предложил перевозить белгородцев в Старый Оскол и Губкин.

В пятницу под обстрел попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал охранник одного из промышленных предприятий. Накануне в Белгороде в результате очередной атаки пострадали по меньшей мере два человека.

В школах региона продлили зимние каникулы.

А в белгородской мэрии советуют жителям заклеивать окна скотчем, чтобы защититься от взрывной волны.

Украинская разведка отчиталась в пятницу о проведённом рейде с минированием дороги в Грайворонском районе Белгородской области, не уточнив дату операции. Сообщается о "потерях" среди россиян.