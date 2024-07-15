Путешествие в подземелье Парижа: винные погреба Людовика XIV

Во французской столице, под землёй есть целая сеть подвалов и туннелей, которая ведёт в Луврский дворец. По ней несколько столетий назад Людовику XIV доставляли вино из королевских погребов. Сегодня там проходят экскурсии и дегустации.

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Эйфелева башня, Монмартр, Елисейские поля, Триумфальная арка - первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Париже. Но отнюдь не все знают, что во французской столице есть скрытый от глаз мир - мир полземелья.

Это Les Caves du Louvre или пещеры Лувра - сеть подвалов и туннелей, которые были построены сотни лет назад для Людовика XIV. Там находятся королевские винные погреба. Где сегодня проводятся экскурсии и дегустации для жителей и туристов. А экспонаты - в том числе старейшие вина - выставлены на продажу.

Жюстан Фондбертасс, шеф-сомелье, Les Caves du Louvre:

"Погреба, которые сейчас находятся под нами, были построены Андре Эйно для хранения королевских вин ещё в XVIII веке. Чтобы облегчить поставки вина королю, были прорыты два туннеля. Один из них предназначался для транспортировки вина по реке Сене, поскольку в то время не было поездов или автомобилей, проще всего было перевозить вино на лодке. А потом появился ещё один туннель, который вёл отсюда прямо в Лувр, где жил король".

От монархии Франция избавилась давно - больше 200 лет назад, - а страсть к вину осталась. По данным Министерства сельского хозяйства страны, в прошлом году было произведено около 46 миллионов гектолитров вина.

Бордо, Бургундия и Шампань у всех на слуху, они считаются главными производителями вина. Но внутри страны конкуренцию им составляют другие регионы.

Жюстен Фондбертасс, шеф-сомелье, Les Caves du Louvre:

"Большинство людей не знают, что у нас во Франции произрастает более 850 сортов винограда и работает более 70 000 виноделен. У каждого продукта свои особенности, в зависимости от сорта винограда, терруара и региона".

По данным аналитической компании Statista, доход от розничных продаж вина во Франции превышает 4,6 миллиарда евро в год, а среднестатистический потребитель выпивает 47 литров вина. Энотуризм (или винный туризм) во Франции тоже на подъёме: всё больше людей посещают подобные этому погреба, чтобы пробовать французские вина и через их историю узнавать об истории страны.