Новый народный фронт получил в парламенте 182 места, партия Макрона "Вместе за Республику" - 168, "Нацобъединение" - 143

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Вздох облегчения раздался в Брюсселе от того, что на выборах в законодательные органы Франции не одержали очевидной победы ультраправые. Их национальное объединение не получило абсолютного большинства и не поставило под угрозу франко-германскую ось, на которую опирается весь Евросоюз.

На первом месте оказалась коалиция левых партий "Новый народный фронт". За ним следует центристский блок "Вместе за Республику" сторонников Эммануэля Макрона. Президенту теперь придется расхлебывать эту кашу, которую он сам же заварил, объявив досрочные выборы.

Федерико Сантопинто, парижский Институт международных отношений:

Макрону, прежде всего, нужно стабилизировать положение в стране и, возможно, больше сконцентрироваться на внутренней политике, чем на европейской или внешней политике. Но, учитывая все обстоятельства, Франция будет менее ослабленной, чем ожидалось. Она сможет и дальше играть роль в мировых делах с определенным размахом, как она это делала до сих пор.

Программа Нового народного фронта предусматривает выход на пенсию в 60 лет и увеличение минимальной заработной платы до 1600 евро. Эти меры могут противоречить европейским договорам, которые ограничивают бюджетный дефицит государства-члена 3% его ВВП.

Федерико Сантопинто, парижский Институт международных отношений:

Действительно, если начнут выполняться предвыборные предложения, которые были выдвинуты ведущими сторонами, возникнет серьезная долговая проблема для Франции, а значит и для всей евросистемы.

Летиция Ланглуа, преподаватель французского Университета Анже:

Европейский союз может воспрепятствовать чрезмерным тратам. Мы прекрасно помним, как правительства, пришедшие с очень дорогими проектами, были вынуждены, учитывая европейскую реальность, умерить свои амбиции, так сказать, разбавить водой свое вино.

В международной политике поддержка Парижем Киева не должна подвергаться сомнению при левом правительстве, но Макрону, возможно, придется отказаться от разговоров об отправке в Украину войск.

Летиция Ланглуа, преподаватель французского Университета Анже:

Социалисты и, в частности, Рафаэль Глюксман, как мы знаем, сильно поддерживает Украину. Они возможно, отговорят "Непокорённую Францию" от призывов к компромиссному миру с Россией. Но я думаю, что внутри страны существует консенсус по поводу поддержки Украины и защиты ценностей демократии от агрессивной и тиранической страны.

Влияние выборов во Франции на российскую войну пока представляется ограниченным. Теперь в Брюсселе с волнением ждут, кто станет главным в Вашинготоне. Президентские выборы в США могут значительно сказаться на судьбе Украины и изменить геополитическую ситуацию.