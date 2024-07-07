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Франция идет к политическому "сожительству"?

В первом туре победу одержали ультраправые
В первом туре победу одержали ультраправые Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В воскресенье избиратели во Франции голосуют во втором туре внеочередных парламентских выборов, которые могут привести к формированию первого со времен Второй мировой войны ультраправого правительства

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Президент Эммануэль Макрон пошел на эту авантюру 9 июня, после того как его партия "Возрождение" потерпела поражение от ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен на выборах в Европарламент.

"Национальное объединение" набрало тогда более 31% голосов, а "Возрождение" - чуть более 14%.

В тот же вечер Макрон распустил Национальное собрание и объявил внеочередные выборы, заявив: "Я решил вернуть вам право выбора нашего парламентского будущего путем голосования".

Первый тур голосования в Ренне, 30 июня 2024 года
Первый тур голосования в Ренне, 30 июня 2024 годаJeremias Gonzalez/Copyright 2024. The AP

Что произошло в первом туре?

В первом туре голосования, состоявшемся 30 июня, ни одна партия не преодолела порог в 289 мест для абсолютной победы.

"Национальное объединение" набрало 33,1% голосов, что оказалось примерно на три процентных пункта ниже прогнозов, но все равно эта партия стала явным победителем.

Она впервые заняла первое место в первом туре голосования, почти вдвое увеличив уровень своей поддержки с момента последних выборов в Национальное собрание Франции в 2022 году.

Коалиция Макрона "Вместе" набрала около 21% голосов - меньше, чем на аналогичном этапе выборов в парламент в 2022 году.

Относительно высокий результат показали левые партии.

"Новый народный фронт" - альянс Социалистической партии, "зеленых" и "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меленшона, сформированный после объявления выборов, набрал 28% - это даже больше, чем 25,7%, которых достигла коалиция NUPES в 2022 году.

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит в кабинах для голосования, 30 июня 2024 года
Эммануэль Макрон и его супруга Брижит в кабинах для голосования, 30 июня 2024 годаYara Nardi/AP

Какие партии участвуют в гонке?

В гонке участвуют несколько партий, но в основном борьба идет между четырьмя основными силами.

Это ультраправое "Национальное объединение" и его союзники, левый "Новый народный фронт", центристский альянс "Вместе" и консервативные республиканцы.

Они претендуют на 501 незаполненное по итогам первого тура кресло в нижней палате парламента, состоящей из 577 мест.

В суматошной неделе между двумя турами более 200 кандидатов от центристских и левых партий снялись с выборов, чтобы повысить шансы своих умеренных соперников и попытаться не допустить победы кандидатов от "Национального объединения".

Предвыборные опросы показывают, что эта тактика, возможно, уменьшила шансы ультраправых на абсолютное большинство. Однако партия Ле Пен пользуется более широкой и глубокой поддержкой, чем когда-либо прежде.

Избиратели на заморских территориях Франции и французские граждане за рубежом начали голосовать в субботу.

Основная борьба за места в парламенте разворачивается между четырьмя крупнейшими силами
Основная борьба за места в парламенте разворачивается между четырьмя крупнейшими силамиJean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Каковы прогнозы?

Согласно опросам, "Национальное объединение", скорее всего, получит больше всего мест в Национальном собрании следующего созыва, что станет историческим событием.

Если партия завоюет абсолютное большинство в 289 мест, то президент Макрон, как ожидается, назначит ее лидера Жордана Барделлу новым премьер-министром Франции. И они фактически разделят власть в стране в режиме "сожительства".

Если партия не получит большинства, но все же будет иметь большое количество мест, Макрон все равно может назначить Барделлу премьером. Хотя "Национальное объединение" может от этого отказаться из-за опасений, что его правительство будет распущено в результате голосования о недоверии.

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Или же Макрон может попытаться создать коалицию с умеренными и, возможно, выбрать премьер-министра из левоцентристской партии.

Если не найдется ни одной партии с четким мандатом на управление страной, президент может сформировать правительство из экспертов, не связанных с политическими движениями. Такой кабинет, скорее всего, будет заниматься в основном повседневными делами по обеспечению функционирования Франции.

Но все осложняется тем, что все эти варианты требуют одобрения парламента.

Если политические переговоры затянутся на фоне летних каникул и Олимпийских игр в Париже, центристское правительство Макрона может сохранить переходное управление в ожидании дальнейших решений.

Национальное собрание Франции
Национальное собрание ФранцииMichel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Как работает политическое "сожительство"?

Если оппозиционные силы получат большинство голосов, Макрон будет вынужден назначить премьер-министра, принадлежащего к новому большинству. При таком "сожительстве" правительство будет проводить политику, расходящуюся с планами президента.

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Современная Франция пережила три политических "сожительства", последнее - при президенте-консерваторе Жаке Шираке с премьер-министром-социалистом Лионелем Жоспеном с 1997 по 2002 год.

Премьер-министр подотчетен парламенту, возглавляет правительство и вносит законопроекты.

Во время такого сосуществования президент ослаблен внутри страны, но все же обладает некоторыми полномочиями в области внешней политики, европейских дел и обороны, а также отвечает за ведение переговоров и ратификацию международных договоров. Президент также является главнокомандующим вооруженными силами страны и владеет ядерным кодом.

Что происходит в случае "подвешенного" парламента?

Хотя это не редкость для других европейских стран, современная Франция никогда не сталкивалась с парламентом, в котором не было бы доминирующей партии.

Такая ситуация требует от законодателей достижения консенсуса между партиями для согласования позиций правительства и принятия законов. Раздробленная политика Франции и глубокие разногласия по вопросам налогов, иммиграции и ближневосточной политики делают эту задачу особенно сложной.

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Это, скорее всего, сорвет обещания Макрона пересмотреть условия выплаты пособий по безработице и другие реформы. А также может затруднить принятие бюджета.

Современная Франция никогда не сталкивалась с парламентом, в котором не было бы доминирующей партии
Современная Франция никогда не сталкивалась с парламентом, в котором не было бы доминирующей партииAP Photo

Когда станут известны результаты?

Избирательные участки открываются по всей стране в 8 утра по местному времени и закрываются в 18 часов в небольших городах и 20.00 - в крупных.

Сразу после их закрытия агентства опросов общественного мнения выпустят предварительные прогнозы по всей стране, основанные на первых частичных результатах с избирательных участков. Данные таких экзит-поллов обычно надежны.

Подсчет голосов идет быстро, и результаты могут стать известны уже в воскресенье вечером или рано утром в понедельник.

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