Барделла обещает стать "премьер-министром для всего французского народа"

Ультраправое "Национальное объединение" получило около трети голосов в первом туре выборов, но этого может оказаться недостаточно для получения абсолютного большинства в Национальном собрании.

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Спустя три недели после ошеломляющей победы на европейских выборах ультраправое "Национальное объединение" в воскресенье укрепило свои позиции в качестве ведущей партии Франции, получив комфортное лидерство в первом туре внеочередных выборов в законодательные органы.

"Французский народ вынес четкий вердикт и подтвердил свое явное стремление к переменам, выведя кандидатов "Национального объединения" и его союзников в лидеры", — заявил Жордан Барделла.

Если результаты голосования будут подтверждены во втором туре в следующее воскресенье, это может дать RN от 230 до 280 мест в Национальном собрании.

Это значительно больше, чем 89, которыми она располагала до роспуска палаты 9 июня, хотя, возможно, все же недостаточно для достижения абсолютного большинства, для которого требуется 289 мест.

Премьер-министр для всего народа Франции

Пятиминутную победную речь Барделла произнесен в центре Парижа перед залом, полным журналистов со всего мира. Не было ни одного руководителя "Национального объединения", ни сторонников, которые бы подбадривали и подшучивали в нужные моменты. Все это выглядело хореографической постановкой, призванной продемонстрировать его премьерские способности.

Барделла с мрачным видом пообещал, что будет "премьер-министром для всего народа Франции... уважающим оппозицию, открытым для диалога и всегда заботящимся о единстве народа".

"Семь дней отделяют нас от исторического выбора, и я надеюсь, что этот второй тур кампании пройдет в атмосфере спокойствия, честности и уважения к институтам и демократическим правилам", - сказал он.

Однако это не помешало ему сделать выпады в сторону левых и центристов.

"Очевидно, что, учитывая результаты выборов, президентский лагерь, от которого сегодня все еще в значительной степени открещиваются, больше не в состоянии победить", - сказал он. Центристская коалиция Эммануэля Макрона, похоже, потеряет до 180 мест и сохранит лишь 70.

Левая альянс, тем временем, он назвал "альянсом худших", чей захват власти "приведет к беспорядкам, восстаниям и разрушению нашей экономики".

Сторонники Мари Ле Пен празднуют победу в первом туре AP Photo/Thibault Camus

Лидер леворадикальной партии "Франция непокоренная" (LFI) Жан-Люк Меленшон был единственным противником, которого Барделла упомянул по имени, - такой чести не удостоился даже Макрон.

"Господин Меланшон и его друзья ставят нашу нацию в опасное положение", - заявил Барделла, утверждая, что "опасные ультралевые" выдвинули кандидатов, которые находятся в списке террористов страны, что они планируют "разоружить полицию", "открыть шлюзы для миграции" и отменить закон против исламского сепаратизма.

Он представил свое формирование как "беспрецедентный союз, мотивированный национальными интересами", и поклялся французам, что в случае назначения премьер-министром он станет "гарантом прав, свобод и нашего республиканского девиза, объединяющего весь народ Франции в одном обещании свободы, равенства и братства".

Своими приоритетами он назвал повышение покупательной способности, восстановление порядка и безопасности, а также "контроль над миграционной политикой".

Его торжественное выступление контрастировало с речью Марин Ле Пен, которая выступила перед несколькими сотнями размахивающих флагами сторонников из своего оплота в Энен-Бомон, примерно в двух часах езды к северу от Парижа.

Они ликовали, когда она сказала, что результаты партии практически "стерли с лица земли блок макронистов", и когда она объявила, что уже обеспечила себе место, минуя необходимость второго тура. Они шумели, когда она упомянула левую коалицию или произносила имя Меланшона.

Оба, однако, подчеркнули необходимость не только подтвердить результаты голосования, но и укрепить их, чтобы они могли управлять страной в одиночку.

"Я хочу выразить им свою благодарность и призываю их оставаться мобилизованными в последнем усилии в воскресенье 7 июля. Голосование, на которое они придут в следующее воскресенье, является одним из самых решающих в истории Пятой республики", - сказал Барделла.

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Ле Пен, тем временем, предупредила, что "без явного большинства всегда будет существовать несколько старых распрей, запрограммированная инерция и грязные трюки, чтобы предотвратить реальные перемены, в которых страна остро нуждается".

"Голосуя за кандидатов "Национального объединения", вы обеспечите, чтобы в единстве и братстве страна вновь обрела энергию, чтобы стать единой. В предстоящие дни остерегайтесь тех, кто, используя необоснованный страх или придуманные угрозы, хочет лишь увековечить систему, которая потерпела крах и продолжает существовать", - продолжила она.

Но путь к абсолютному большинству для ультраправой партии, скорее всего, будет затруднен "республиканским выходом", который координируют левые партии.

В округах, где более двух человек прошли во второй тур, набрав более 12,5% голосов - а это, по оценкам опроса Ipsos, около 250 мест - левые партии заявили, что снимут кандидатов, занявших третьи места, чтобы избежать раскола голосов.

Эту стратегию, похоже, поддержал и президент.

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"Столкнувшись с "Национальным объединением", пришло время для широкого, четко демократического и республиканского объединения во втором туре", - написал Макрон в своем заявлении.