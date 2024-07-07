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В Запорожье строят подземную школу

Строящаяся подземная школа в Запорожье, 4 июля 2024 года
Строящаяся подземная школа в Запорожье, 4 июля 2024 года Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10243563
Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10243563
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В соседней школе возводят противорадиационное убежище: ЗАЭС расположена в 60 км от неё

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В Запорожье идёт строительство подземной школы. Комплекс должен быть готов в новом учебном году принять 500 школьников. Классы будут заглублены на 7 метров — для защиты от российских обстрелов.

Тем временем в соседней школе №88 возводят убежище, в котором тоже будет можно проводить уроки при необходимости. Власти решили по крайней мере частично возобновить школьные занятия — вместо дистанционного обучения.

«Наша школа — единственная в большом микрорайоне, и другого варианта, куда ходить детям, нет. Поэтому выбрали нашу школу. Родители отреагировали очень хорошо — практически большинство из них. Некоторые ещё думают, хорошо это или нет», — рассказывает директор школы Людмила Златова.

Строительство подземной школы в Запорожье
Строительство подземной школы в ЗапорожьеКадр из видео НСТУ via EBU

Некоторые родители опасаются отправлять своих детей в школу в стране, где идет война, но другие говорят, что важно сохранить ощущение нормальной жизни:

«Мы очень счастливы, и дети счастливы. Не хватает живого общения. Сегодня у детей всё хуже и хуже зрение. Ведь они постоянно сидят за компьютером, перед ноутбуком, за учебником — глаза не отдыхают».

В прошлом месяце губернатор Запорожской области Иван Федоров заявил, что в регионе будет построено десять подземных школ, пять уже строятся и должны открыться к концу года.

Запорожская АЭС остаётся под контролем российских войск
Запорожская АЭС остаётся под контролем российских войскAP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Убежище в школе №88 будет в том числе противорадиационным: в 60 километрах от неё расположена оккупированная российскими силами крупнейшая в Европе АЭС. Несмотря на то, что она уже не действует, её состояние по-прежнему вызывает опасения.

Губернатор Запорожской области заявлял, что в регионе будет построено десять подземных школ, из них пять уже строятся и должны открыться в конце года.

Учебные заведения в числе объектов городской инфраструктуры регулярно подвергаются российским обстрелам. По данным минобразования Украины, более 3500 учебных заведений страны — это каждая седьмая школа — подверглись разрушениям различной степени, более 400 — уничтожены полностью.

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