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Реформа общественного телевидения началась

Реформа началась, несмотря на массовые протесты граждан ми журналистов
Реформа началась, несмотря на массовые протесты граждан ми журналистов Авторское право Jaroslav Novák/TASR vía AP
Авторское право Jaroslav Novák/TASR vía AP
By Rita Konya
Опубликовано
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Оппозиция предупреждает о возможности «венгерского сценария»

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После вступления в силу нового закона о СМИ в Словакии начался процесс реорганизации общественного телевещания — компании RTVS. Будет организована новая редакция, под названием «Словацкое телевидение и радио». Она заменит RTVS, нынешнего директора которой уволят.

Новый совет управляющих будет избран силами министерства культуры — что, по мнению оппозиции, даст правительству полный контроль над общественным СМИ.

Роман Михелко, Словацкая национальная партия:

«На заседании 10 сентября будут избраны члены совета, а затем будет объявлен тендер. У кандидатов будет 30 дней, чтобы подать заявку. Члены совета проведут общественные слушания для избрания нового директора где-то в середине или конце октября».

Официально RTVS была закрыта в понедельник. Формально редакция продолжает работу под техническим управлением.

Оппозиция уверена, что задача правительства — полностью взять под контроль всю прессу Словакии. Помимо реформы общественного вещания, которая вызвала массовые акции протеста и забастовки журналистов, давлению подвергаются и частные СМИ.

Зора Яурова, «Прогрессивная Словакия»:

«Мы видим, как правительство шантажирует владельцев частных СМИ, чтобы организовать иной подход, например, к политическим дебатам».

Журналисты опасаются «венгерского сценария» — где подавляющее большинство крупных СМИ так или иначе оказались под контролем правительства и правящей партии.

Иван Бреда, Европейская федерация журналистов:

«К счастью, мы пока ещё в лучшей ситуации, чем наши коллеги из Венгрии, где общественные СМИ полностью контролируются правительством. Но мы движемся в этом направлении. Именно поэтому мы носим значки, чтобы показать, что мы сопротивляемся цензуре».

Рита Коня, Euronews:

«Закон был принят трёхпартийной правительственной коалицией 78-ю голосами из 150. По мнению оппозиции, цель правительства ясна: ликвидировать свободу общественных СМИ и прессы в целом».

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