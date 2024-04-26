Словакия: сотрудники телеканала RTVS пришли на работу в черном

By Euronews

Журналисты и другие сотрудники словацкого теле- и радиовещателя RTVS пришли на работу в черном в знак протеста против нового закона правительства Роберта Фицо. Он дает властям больше контроля над СМИ.

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"Черный день" на канале RTVS: сотрудники словацкого общественного теле- и радиовещателя в четверг пришли на работу в черной одежде, чтобы выступить против нового закона, существенно меняющего структуру компании. Он был принят накануне, несмотря на массовые протесты в стране.

Среди ключевых пунктов реформы — увольнение действующего генерального директора RTVS и предоставление совету, частично назначенному министрами, права выбрать нового руководителя. Фактически это означает разрушение старой структуры и создание новой — под названием STVR.

Петицию против законопроекта подписали более 1200 сотрудников вещателя. Они также опубликовали видео на YouTube, в котором подчеркнули, что свободные и независимые общественные СМИ "должны служить всем гражданам Словакии, а не только властным амбициям какой-либо партии".

В правительстве популиста Роберта Фицо утверждают, что сейчас RTVS "политически предвзят", что противоречит его государственному статусу. В свою очередь оппозиция считает, что с помощью закона власти хотят "покончить со свободными СМИ" и получить полный контроль над общественным вещанием.

Идею властей также осудили президент Словакии Зузана Чапутова, международные СМИ и Еврокомиссия. Более 80 тысяч человек подписали открытое письмо Брюсселю с просьбой поддержать независимость канала.